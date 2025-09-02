Granca: objetivo superar los 6.400 incondicionales

Eres de quien te eriza la piel. Bajo este lema, el CB Gran Canaria pretende seducir a nuevos adeptos para la causa amarilla. La entidad claretiana pone mañana en marcha la campaña de captación de nuevos abonados de cara a la temporada 2025-26, después de cerrar el plazo de renovaciones fidelizando a un 86% de su masa social –895 seguidores decidieron no continuar–. Ahora, el objetivo es superar la cifra de los 6.400 incondicionales, para así moverse en torno a los parámetros del curso anterior.

Los precios de estos abonos oscilan, para los mayores, desde los 100 euros del fondo amarillo del Arena a los 450 del sector celeste. En el caso de los menores de 18 años, el coste se sitúa entre los 75 euros (sector del fondo amarillo) y los 180 (sector rojo del recinto de Siete Palmas). Según Paris García, director comercial y de marketing del Granca, «se parte con los precios de la temporada pasada, pero con la subida del IPC se paga menos que respecto a otras temporadas».

La nueva campaña, que arranca mañana con la tienda oficial del club como punto físico para abonarse y con facilidades para hacerlo también a través de la web oficial de la entidad (cbgrancanaria.net), se presentaba ayer oficialmente en un acto que tuvo lugar en el espacio del Work in Cholas de La Minilla. García y Eladio Bombín, CEO2 de la Agencia 22 Grados, fueron los encargados de desgranar los detalles de una acción que se extenderá hasta el próximo viernes 3 de octubre.

El primero de ellos recalcaba que continuarán manteniendo «los precios más bajos de la Liga Endesa». «Tenemos la suerte de venir de unos años muy positivos en cuanto a proyectos deportivos se refiere. Llevamos muchos años de éxito donde ya hemos recuperado la masa social del club y donde apostamos por seguir creciendo de forma orgánica año tras año, alcanzando a más seguidores y a más fieles, y sobre todo descubriéndole el baloncesto a la sociedad grancanaria; por primera vez la asistencia media en la Liga ACB ha sido superior al número de abonados (7.391)», resaltaba el ejecutivo claretiano.

En cuanto a las novedades, el director comercial y de marketing del Granca, destacó el «cambio de plataforma para adquirir entradas y abonos», añadiendo que «entendemos este cambio como una enorme oportunidad que nos va a permitir que los propios usuarios puedan trabajar con mucha más simplicidad».

Además, Paris García recalcó que «seguimos fieles a nuestro compromiso de acercar el baloncesto a todos los bolsillos y a todas las personas de la Isla». En esta misma idea incidía en su alocución Eladio Bombín: «La campaña no está orientada a la comercialización de una experiencia cada 15 días en el Gran Canaria Arena, sino que está planteada sobre la idea de lo que representa el Gran Canaria para la Isla y lo que representa el Granca para los que vivimos en Gran Canaria».

Presentación en Alisios

El acto de presentación de la campaña para captar nuevos abonados también sirvió para exhibir las equipaciones que se presentan hoy oficialmente durante un acto abierto al público que tiene lugar desde las 19.00 horas en el CC Alisios, con presencia de los jugadores de la primera plantilla y del cuerpo técnico.

Volviendo a la nueva campaña de abonos, el CB Gran Canaria mantiene los descuentos del 10 % para mayores de 65 años y del 15% en los abonos familiares con tres o más personas en primer grado de consanguinidad.