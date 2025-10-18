Liga Endesa
El 'Granca' se estrena a costa de un superado Manresa
El equipo de Jaka Lakovic controló siempre el partido, a excepción del buen final de segundo cuarto de los locales
El Dreamland Gran Canaria sumó su primer triunfo en la Liga Endesa al derrotar al BAXI Manresa en el Nou Congost por 80-87 en un duelo que dominaron los insulares de principio a fin. Con 19 puntos, el estadounidense Isaiah Wong fue clave para que los visitantes se llevaran la victoria tras cinco temporadas de sequía en suelo manresano.
LIGA ENDESA
MAN
GCA
|BAXI MANRESA, 80
|(19+28+18+15): Hugo Benítez (16), Alfonso Plummer (6), Agustín Ubal (12), Marcis Steinbergs (3), Grant Golden (4) -cinco inicial-, Kaodirichi Akobundu (11), Álex Reyes (10), Louis Olinde (10), Dani Pérez (6) y Retin Obasohan (2).
|DREAMLAND GRAN CANARIA, 87
|(31+22+20+14): Andrew Albicy (10), Isaiah Wong (19), Nico Brussino (15), Mike Tobey (10), Louis Labeyrie (4) -cinco inicial-, Ziga Samar (2), Pierre Pelos (11), Brian Angola (8), Miquel Salvó (2), Eric Vila (6), Kur Kuath y Lucas Maniema.
El Dreamland Gran Canaria arrancó con la sexta marcha puesta y el exazulgrana Mike Tobey inspirado. Tanto, que Diego Ocampo se vio obligado a pedir su primer tiempo muerto a los cuatro minutos (4-12). Las cosas no le salían a un cuadro local que venía de derrotar al Hapoel Jerusalén en un duelo de Eurocopa lleno de polémica (101-94).
Dicho parón no hizo reaccionar al BAXI Manresa y otro triple de Pierre Pelos disparó a los suyos (12-28, min. 8). Los locales intentaron acercarse en el tramo final del primer cuarto, pero una canasta sobre la bocina de Ziga Samar dejó el resultado de 19-31 favorable a un conjunto canario que había sido un vendaval en ataque.
Los locales mejoraron los porcentajes y se acercaron tras un triple esquinado de Louis Olinde (32-40, min. 14). Esas buenas sensaciones tuvieron continuidad y un triple de Dani Pérez recortó la desventaja a tan sólo dos puntos (43-45, min. 18), aunque el 'Granca' reaccionó tras un tiempo muerto de Lakovic y se fue al descanso seis arriba (47-53).
En la reanudación, el Dreamland Gran Canaria volvió a ser el del primer cuarto con un triple tranquilizador de Isaiah Wong (51-60, min. 23). El intercambio de canastas beneficiaba a los 'amarillos', aunque los manresanos no se rendían y una canasta de Agustín Ubal volvió a rebajar la desventaja a menos de diez (62-70, min. 28).
El canterano del Barça está encontrando por su sitio en la Liga Endesa después de varias cesiones en las que no demostró el talento que se le supone y que lo llevó a debutar con el Barça a las órdenes de Sarunas Jasikevicius. El polivalente jugador uruguayo se fue a 12 puntos y acabó con +17 de valoración.
Los de Ocampo trataron de acercarse sin éxito, ya que otro arreón visitante puso un 65-73 que aún no supuso la sentencia. En el último cuarto, un 2+1 de Nico Brussino dejó prácticamente todo visto para sentencia a falta de siete minutos para el final en un Congost que siguió animando como siempre (67-80, min. 33).
Ubal trató de impulsar a su equipo a base de penetraciones, pero la diferencia se mantuvo estable a falta de tres minutos (75-84, min. 38). Al final, el Dreamland Gran Canaria venció en Manresa por 80-87 para sumar su primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa.
