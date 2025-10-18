El 'Granca' se estrena a costa de un superado Manresa

El Dreamland Gran Canaria sumó su primer triunfo en la Liga Endesa al derrotar al BAXI Manresa en el Nou Congost por 80-87 en un duelo que dominaron los insulares de principio a fin. Con 19 puntos, el estadounidense Isaiah Wong fue clave para que los visitantes se llevaran la victoria tras cinco temporadas de sequía en suelo manresano.

BAXI Manresa - Dreamland Gran Canaria (baloncesto, Liga Endesa) LIGA ENDESA MAN 80 87 GCA Alineaciones BAXI MANRESA, 80 (19+28+18+15): Hugo Benítez (16), Alfonso Plummer (6), Agustín Ubal (12), Marcis Steinbergs (3), Grant Golden (4) -cinco inicial-, Kaodirichi Akobundu (11), Álex Reyes (10), Louis Olinde (10), Dani Pérez (6) y Retin Obasohan (2). DREAMLAND GRAN CANARIA, 87 (31+22+20+14): Andrew Albicy (10), Isaiah Wong (19), Nico Brussino (15), Mike Tobey (10), Louis Labeyrie (4) -cinco inicial-, Ziga Samar (2), Pierre Pelos (11), Brian Angola (8), Miquel Salvó (2), Eric Vila (6), Kur Kuath y Lucas Maniema.

El Dreamland Gran Canaria arrancó con la sexta marcha puesta y el exazulgrana Mike Tobey inspirado. Tanto, que Diego Ocampo se vio obligado a pedir su primer tiempo muerto a los cuatro minutos (4-12). Las cosas no le salían a un cuadro local que venía de derrotar al Hapoel Jerusalén en un duelo de Eurocopa lleno de polémica (101-94).

Dicho parón no hizo reaccionar al BAXI Manresa y otro triple de Pierre Pelos disparó a los suyos (12-28, min. 8). Los locales intentaron acercarse en el tramo final del primer cuarto, pero una canasta sobre la bocina de Ziga Samar dejó el resultado de 19-31 favorable a un conjunto canario que había sido un vendaval en ataque.

Los locales mejoraron los porcentajes y se acercaron tras un triple esquinado de Louis Olinde (32-40, min. 14). Esas buenas sensaciones tuvieron continuidad y un triple de Dani Pérez recortó la desventaja a tan sólo dos puntos (43-45, min. 18), aunque el 'Granca' reaccionó tras un tiempo muerto de Lakovic y se fue al descanso seis arriba (47-53).

Hugo Benítez, defendido por Andrew Albicy / EFE

En la reanudación, el Dreamland Gran Canaria volvió a ser el del primer cuarto con un triple tranquilizador de Isaiah Wong (51-60, min. 23). El intercambio de canastas beneficiaba a los 'amarillos', aunque los manresanos no se rendían y una canasta de Agustín Ubal volvió a rebajar la desventaja a menos de diez (62-70, min. 28).

El canterano del Barça está encontrando por su sitio en la Liga Endesa después de varias cesiones en las que no demostró el talento que se le supone y que lo llevó a debutar con el Barça a las órdenes de Sarunas Jasikevicius. El polivalente jugador uruguayo se fue a 12 puntos y acabó con +17 de valoración.

Los de Ocampo trataron de acercarse sin éxito, ya que otro arreón visitante puso un 65-73 que aún no supuso la sentencia. En el último cuarto, un 2+1 de Nico Brussino dejó prácticamente todo visto para sentencia a falta de siete minutos para el final en un Congost que siguió animando como siempre (67-80, min. 33).

Ubal trató de impulsar a su equipo a base de penetraciones, pero la diferencia se mantuvo estable a falta de tres minutos (75-84, min. 38). Al final, el Dreamland Gran Canaria venció en Manresa por 80-87 para sumar su primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa.