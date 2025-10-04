Granada, punto de partida para el Joventut en el regreso más especial de Ricky Rubio

Ricky Rubio redebutará este domingo (12:00 horas) con el Joventut en la Liga Endesa, 20 años después y en el mismo lugar que lo hiciera en octubre de 2005 con tan solo 14 años de edad: en el Palacio de Deportes de Granada. Los catalanes tendrán un duro test de inicio en la Liga Endesa 2025-26, y es que visitan una pista dónde acumulan tres derrotas consecutivas.

El Joventut buscará cambiar su dinámica en tierras granadinas con una victoria en la jornada inaugural de una competición a la que regresa Ricky Rubio, tras su paso por el Barça en el tramo final de la campaña 2023-24.

Ricky Rubio y Ante Tomic serán los capitanes de la Penya este curso / EFE

Durante la pretemporada, los verdinegros fueron de menos a más en cuanto a sensaciones, aunque perdieron la final de la Lliga Catalana ACB ante el Baxi Manresa (83-79) pese a eliminar anteriormente al Barça.

Hunt, ante su debut liguero con la Penya

La vuelta de Rubio ha eclipsado muchas de las nuevas incorporaciones, que han hecho unos números más que notables en la pretemporada, como el exescolta del Manresa Cameron Hunt.

Además, otro jugador que está de vuelta en la Liga Endesa con la elástica verdinegra es el pívot Simon Birgander, que las últimas dos campañas las disputó en el UCAM Murcia. Para el choque en Granada, el técnico Dani Miret tendrá la única baja del ala-pívot croata Michael Ruzic, que sigue en proceso de recuperación de una lesión en el tobillo.

Otro de los ala-pívots, el joven Miguel Allen, que se perdió toda la temporada pasada y esta misma semana arrastró molestias musculares, viajará con el equipo y entrará en la convocatoria.

Como punto a remarcar, la Penya ha tenido toda la semana para preparar el duelo ante el Covirán Granada, algo que será poco habitual, ya que a partir de la semana que viene arranca la Liga de Campeones y los descansos entre partidos serán de entre 48 y 72 horas.