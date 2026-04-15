EUROLIGA
Un gran UNI Girona no falla y está a dos victorias de ganar la Euroliga
El conjunto catalán superó al Venezia en cuartos y disputará el viernes la primera semifinal ante el potente Fenerbahçe
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