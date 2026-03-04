El gran reto de Jabari Parker en el Asisa Joventut: "Haré todo lo posible para ganar la BCL"

Jabari Parker llega a Badalona para marcar la diferencia. Tras su salida del Barça el pasado verano y después de vivir una primera mitad de temporada difícil en el Partizán, en el que llegó a estar apartado, el ala-pívot estadounidense espera volver a reencontrar su amor por el baloncesto en Catalunya, tal y como ocurrió en las dos temporadas anteriores.

"Bueno, esta es una gran oportunidad para mí. Me encanta el hecho de que estoy de vuelta a Barcelona, Catalunya, jugando con chicos con los que tengo confianza. Voy a dar lo mejor de mí, y eso es lo que hago en mi vida, dar lo mejor de cualquier situación", desveló Parker en declaraciones al club.

Parker, ambicioso con la BCL

Un Jabari que no escondió su gran deseo y su máximo objetivo en esta etapa que afronta en la Penya, con la que ha firmado hasta final de temporada. "Creo que tenemos un buen equipo. Hasta ahora, he intentado ponerme en las situaciones en las que puedo ser más útil para el equipo, y estamos tratando de crear cohesión antes de nuestros próximos partidos. Sí, creo que tenemos una gran oportunidad aquí, tenemos una gran oportunidad para ganar el BCL. Haré todo lo posible y ese es nuestro objetivo como equipo, ganar la BCL. No podemos llegar allí sin entrar en el top 8, así que ese es nuestro objetivo", comentó.

Parker promete poner su mejor versión al servicio del equipo, y para ello, espera congeniar a la perfección con jugadores como Ante Tomic o un Ricky Rubio con el que coincidió en el Barça en 2024. "Siempre me exijo al máximo, no pienso en cualquier otra cosa. No planeo estar aquí y ser mediocre. Quiero dar lo mejor de mí y ese es mi objetivo, estar enfocado y fiel con nuestro objetivo. Estaba destinado a acabar en un equipo como el Joventut, con Ricky regresando aquí después de tanto tiempo, Tomic todavía jugando a un nivel alto a través de su experiencia... tenemos a algunos chicos que tenemos la oportunidad de hacerlo (ganar la BCL). Así que con mi participación y con mi confianza, siento que vamos a hacer algo especial".

"Cuando tengo igualdad de oportunidades..."

Además, Parker también se reivindicó y desveló alguna 'discriminación' sufrida en Partizán, apelando a que pueda ser uno más del equipo y que pueda contar con las mismas oportunidades que cualquier otro integrante del grupo. "Cuando soy uno más, cuando tengo igualdad de oportunidades, hago que las cosas se hagan realidad, es cuestión de tiempo. Cuando entro a pista, pasan cosas y es lo que tengo ganas de hacer, dejar de hablar y ponerme a trabajar y hacerlo posible", dijo.

Jabari Parker, con la camiseta del Joventut / ACB Photo - David Grau

Por último, Parker también abrió su lado más personal, admitiendo que él pasa de las redes sociales y que su único objetivo es lo que puede hacer con un balón naranja entre sus manos.

"Estoy centrado en el basket, no me importa ser famoso, no me importa ser viral. Quizás eso me perjudica a la hora de ser noticia, pero mantengo el juego puro y me enfoco en lo que puedo hacer en el campo. Y por eso me borré las redes sociales, no soy uno de esos jugadores modernos que necesitan sentirse influyentes, porque hay muchos influencers que están en el campo y son objetivos de marketing. Yo me centro en el basket y voy a dejar que mi juego hable por mí", concluyó.