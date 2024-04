La gran 'rajada' de Ivanovic contra su equipo: "No se puede jugar así"

El técnico del Baskonia, Dusko Ivanovic, aseguró que los partidos importantes como el disputado este domingo ante el Valencia Basket y en el que el conjunto vitoriano cayó 111-101 "no se puede jugar así, sin luchar" durante los primeros veinte minutos de partido.

Ivanovic se mostró muy crítico con la primera mitad del encuentro, en la que el Valencia endosó un 62-34 a los alaveses, y resaltó que la reacción fue una cuestión "de actitud" y también gracias "a la inspiración de Markus Howard", que terminó el encuentro con 36 puntos tras 31 del americano en la segunda mitad.

"El Valencia Basket comenzó muy guerrero y nosotros estuvimos blandos", expuso el montenegrino sobre una primera mitad en la que no dieron "el nivel" a pesar de que conocían "la importancia del partido" y que aunque los 'taronja' habían cambiado de entrenador, "los jugadores querían demostrar que el técnico destituido era el culpable".

"Cambiamos de actitud en la segunda mitad, pero no fue suficiente", zanjó Ivanovic, que no pudo repetir la remontada que ya realizó su equipo el pasado viernes en Madrid para certificar su pase a los 'play-in' de Euroliga.

No obstante, dijo que esta derrota, que les aleja de los play-off de la Liga Endesa "no cambia nada" sus objetivos, porque siguen teniendo "opciones en ambas competiciones" y criticó la acción entre Justin Anderson y Matt Costello, en la que el jugador de Baskonia acabó con antideportiva, aunque dijo que eso no hubiera "cambiado el partido".

Por último, incidió en que espera que el escolta serbio Vanja Marinkovic, que causó baja de última hora en su regreso a la Fonteta por un problema físico, sí pueda estar ante el Virtus de Bolonia.