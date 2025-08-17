La gran pesadilla de Scariolo

La selección española se prepara para el próximo Eurobasket, aunque a cada encuentro que disputa llegan más noticias negativas en forma de lesiones que solo hacen que complicar el trabajo del seleccionador, Sergio Scariolo.

Y es que España está realizando la preparación para el torneo de selecciones con las bajas de jugadores básicos en los esquemas del seleccionador, como el NBA Santi Aldama y el base con más experiencia del equipo, Alberto Díaz.

A estos dos jugadores que el propio técnico no ve el camino de incorporarlos como mínimo a los entrenamientos, se unió los problemas musculares del azulgrana Darío Brizuela, que le impidieron participar en el amistoso disputado este sábado en París.

Santi Aldama, que saludó a Nicolas Batum, sigue en el 'dique seco' y no se sabe si estará para disputar el Eurobasket / FEB

Más lesionados ante Francia

Si ya eran tres jugadores importantes con lo que no pudo contar Scariolo, además se le unieron durante el encuentro ante los galos dos más: Alberto Abalde, apenas iniciado el encuentro con un problema muscular, y ya entrada la segunda mitad, fue Mario Saint-Supéry, el que sufrió un fuerte esguince de tobillo que le impidió seguir en el encuentro.

Cinco jugadores que parecen ‘fijos’ para viajar a Chipre para el arranque del Eurobasket pero que ahora mismo son una incógnita y que podría llevar al seleccionador a tener que reclamar a más jugadores, posiblemente alguno de los jóvenes como Guillem Ferrando o Issac Nogués, debutante ayer con el equipo nacional, y que podrían formar parte de la expedición oficial para el torneo.

Díaz y Brizuela son dos de las preocupaciones del seleccionador, que espera recuperarlos pronto / FEB

Scariolo está tratando de hilvanar un equipo a golpe de amistoso, aunque tiene claro que las ausencias de Aldama y Díaz son un golpe a la flotación del equipo que puede ser difícil de recuperarse si no acaban entrando en el equipo a tiempo.

Lesiones sin fecha de vuelta

Mientras los problemas de estos dos persisten, parece que Darío Brizuela si que se recuperará a tiempo mientras faltaba realizar unas pruebas a Abalde y Saint-Supéry para confirmar el tiempo en que estarán en el ‘dique seco’ y con el técnico cruzando los dedos para que no sean problemas importantes.

Isaac Nogués debutó con España ante Francia y podría tener la oportunidad de acudir al Eurobasket si no mejoran los lesionados / FEB

Uno de los ‘veteranos’ que debían dirigir la nave española en el Eurobasket, el canario Santi Aldama, apenas pudo participar unos minutos en el primer encuentro ante Portugal, pero ya no participó ante la República Checa. Unos problemas físicos que no se conocen con exactitud pero podría llevar a los Grizzlies incluso a pedirle que no tome parte en la competición continental.

Desde entonces, no se le ha visto en la pista, igual que a Alberto Díaz, que ya no ha participado en los amistosos ante Francia y no hay visos que pueda hacerlo este próximo jueves ante Alemania, en Madrid. Muchos problemas y con Scariolo tratando de formar un equipo competitivo en apenas 10 días.