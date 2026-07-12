El gran objetivo que se ha marcado Boumtje-Boumtje en Duke

Joaquim Boumtje-Boumtje ha dejado este verano la disciplina blaugrana para enrolarse el año próximo en la Universidad de Duke, en la que prepará su gran asalto al draft del 2028 donde tiene depositadas muchas esperanzas. “El objetivo es ser el número uno en el draft”, dijo en una entrevista en Hoopshype.

Boumtje, norteamericano pero formado en los últimos años en el Barça, no pudo debutar en el primer equipo, aunque ahora ha fichado por uno de los programas universitarios más importantes, del que han salido números uno del draft como Banchero o Cooper Flagg.

“Es muy emocionante. Hablar con Jon [Scheyer] y otros entrenadores fue clave para convencerme. Voy a la universidad este año y, viendo a los jugadores que han formado, pienso: "Sí, puedo dar pelea, no puedo perder". Eso es lo que quiero ser. Así que quizás no sea este año, sino el próximo”, dijo Boumtje.

El joven ala-pívot de 17 años ha estado trabajando en el Eurocamp Adidas en Treviso / HOOPSHYPE

"Busco mi mejor versión"

“Ese es el objetivo: ser el mejor jugador que pueda ser. El mejor jugador de la ACC, el mejor jugador del país. Ojalá sea la primera selección del draft de la NBA. Voy a seguir adelante y, simplemente, ser la mejor versión de mí mismo”, explicó.

Boumtje reconoce que se siente más cómodo en la posición de ‘cuatro’. “Si eso es lo que el equipo necesita, si necesita que juegue de pívot, eventualmente tendré que jugar de pívot. Pero por ahora, creo que mis habilidades son más útiles cuando tengo el balón en mis manos y puedo tomar decisiones.

Boumtje Boumtje realizó un Mundial Sub17 espectacular tras finalizar su etapa con el Barça / FIBA

“Otra razón por la que elegí Duke es que tienen una muy buena alineación en esa posición. Ese es realmente el objetivo final. Me gustan las posiciones, en sí. Simplemente me gusta ser jugador de baloncesto, ya sea sacando provecho de los bases o de los pívots, lo intentaré.

Wenbanyama, su referencia

El joven ala-pívot asegura que se fija en los movimientos de Giannis Antetokounmpo aunque su favorito es la estrella de San Antonio, Vikto Wembanyama, aunque si tiene que escoger a un jugador, tiene claro con el que se queda.

“Probablemente diría Michael Jordan. Creo que ver el documental The Last Dance, escuchar lo que mi padre tiene que decir sobre él, el estrellato que tuvo, las cosas que hizo fueron realmente difíciles de igualar, y todo lo que tendrán que empezar. LeBron James es definitivamente el número 2. Tiene 40 años, jugó más de 20 temporadas, tiene la mayor cantidad de puntos en la NBA, nadie lo volverá a hacer. Pero creo que Jordan es el mejor”.

Preguntado sobre el Mejor Quinteto de la historia, también responde sin reservas. “Stephen Curry de base. MJ de escolta. De alero, pondré a LeBron. De ala-pívot, pondré a Tim Duncan, y de pívot, a Shaquille O'Neal”.