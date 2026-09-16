El gran momento de Iyana Martín, la perla del baloncesto español

Iyana Martín atraviesa uno de los mejores momentos de su todavía corta carrera. Con apenas 20 años, la base asturiana acaba de regresar del Mundial con una medalla de bronce y convertida en uno de los nombres propios de la selección española. Su impacto ha ido mucho más allá de la edad y ahora afronta otro paso importante con su llegada al Spar Girona.

Martín todavía saborea lo conseguido con España y pone el foco en el trabajo colectivo que hay detrás de la medalla: "Ha sido una experiencia increíble. Estamos todas muy contentas y muy orgullosas. El bronce es muy merecido por todo el trabajo y por un proyecto muy chulo".

Su Mundial también ha servido para confirmar que está preparada para asumir responsabilidades al máximo nivel. Iyana ha jugado sin complejos, mostrando una personalidad única y dificil de encontrar a su corta edad (20 años), justo lo que buscaba cuando decidió no marcharse este verano a la WNBA y priorizar el descanso antes del campeonato: "Esperaba llegar descansada por la decisión que tomé de no ir a la WNBA, ser yo misma y disfrutar jugando".

Iyana Martín ha sido el 'faro' de España en este Mundial y ahora, una de las estrellas del Spar Girona / FEB

La apuesta le salió bien. Su torneo disparó también la atención alrededor de su figura, aunque ella intenta alejarse del ruido que acompaña a una irrupción así: "Siempre intento llevármelo a casa, que es donde me mantienen los pies en el suelo. Soy muy joven, me queda mucho. Hay que disfrutarlo, pero seguir".

"Ir con los pies en el suelo, disfrutar y dar el cien por cien"

Ahora llega el siguiente paso. Después de dos temporadas en Perfumerías Avenida, Martín inicia una nueva etapa en Girona, donde tendrá la oportunidad de seguir creciendo en uno de los proyectos más ambiciosos de la Liga Femenina Endesa. Apenas ha podido incorporarse todavía por sus compromisos con la selección, pero las ganas son evidentes: "Tengo muchísima ilusión. Quiero llegar, conocer a las compañeras y al staff, ponernos ya el peto de entreno, jugar, competir y llegar lo máximo que podamos".

Su nombre ha estado en la agenda de otros grandes clubes, pero la asturiana evitó entrar en debates sobre las decisiones tomadas durante los últimos meses: "Simplemente he tomado las decisiones que mejor me van para mi carrera deportiva y para mí misma, y estoy contenta con ello".

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La WNBA puede esperar. Girona es ahora el siguiente escenario de una jugadora que, pese a su juventud, ya está dejando huella con España. Iyana mantiene la misma idea que la ha acompañado hasta aquí: "Ir con los pies en el suelo, disfrutar y dar el cien por cien".