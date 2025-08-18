La gran ilusión de Chus Mateo tras dejar del Madrid

Chus Mateo ya es historia en el banquillo del Madrid después que el club decidiera sustituirle por Sergio Scariolo, que ahora está al mando de la selección española en su último servicio federativo antes de dar el salto al conjunto blanco.

Con su marcha de la selección, deja abierta la vacante en su puesto y la FEB debe decidir el que tomará las riendas del equipo nacional tras el Eurobasket. Y uno de los entrenadores que se barajan es precisamente Chus Mateo, al que parece interesarle el puesto si la Federación se fija en él.

“No he tenido contacto con la federación”, decía en una entrevista concedida a Marca. “Se oye que hay opciones, pero será la FEB la que tome alguna decisión. Hay entrenadores españoles perfectamente preparados para ese reto”, decía Mateo. “Lo que tenga que ser, será, pero es un proyecto ilusionante para cualquier entrenador”, comentaba el ex técnico del Madrid, al que parece brillarle los ojos con la opción de coger al equipo nacional.

"Me haría una ilusión enorme"

“Me haría una ilusión enorme, sin duda. Es una responsabilidad muy grande, pero por supuesto me haría mucha ilusión, y a otros muchos entrenadores también. Lo que tenga que ser, será”, comentó Mateo, que por ahora, cierra las puertas a volver al Madrid algún día.

Al ex técnico del Madrid le duele no haber podido cumplir el año de contrato que le quedaba a pesar de los éxitos logrados / EFE

“Nunca se sabe, yo ni abro ni cierro puertas. Si pasa el tiempo y surge esa posibilidad claro que estaré dispuesto, pero eso es ahora, ciencia ficción, un futuro muy remoto. Ahora me toca pasar página y no pensar si voy a volver con mi ex novia”, dijo de manera muy gráfica.

Mateo sigue el guión de no cargar contra la entidad madridista a pesar de las maneras en que decidieron su salida, y con un año más de contrato, después de haber logrado éxitos en la sección, que no fue suficiente. “En un principio me sorprendió que el Madrid no quisiese contar conmigo habiendo ganado la Liga y con un año más de contrato, pero hay que aceptar las cosas y pasar página cuanto antes”, explicaba en la entrevista.

Dardo a Sergio Rodríguez

“Fue una decisión que tomaron otros y supongo que habrá una explicación. Yo me dedico a tratar de controlar lo que depende de mi y en este caso, no dependía de mi”,dijo Mateo.

Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo formarán tándem en el Madrid después de poner punto y final a la etapa de Mateo en la casa blanca / FEB

Si que lanzó un dardo a los nuevos responsables de su salida con Sergio Rodríguez al frente. “Estoy seguro que si hubiesen seguido los mismos gestores de la sección, yo hubiese continuado, eso estoy seguro. Tampoco creo que sea Sergio Rodríguez quien toma especialmente esa decisión como tal, pero son sólo sospechas”, dijo.

“Creo que es una decisión que vino de más arriba y entiendo que estaba tomada desde hacía tiempo”, es una sensación que tengo, pero son sólo sensaciones. Yo no me dedico a investigar quién ha sido o quién ha dejado de ser”. De cara al futuro, quiere seguir entrenando. “El baloncesto me apasiona, estoy esperando a ver qué posibilidades se abren, y estoy deseando poder disfrutar de los retos que surjan”, dijo el técnico , que apunta alto.

"Ojalá que hayan proyectos ambiciosos, pero ojalá que alguien crea que Chus Mateo puede liderar un proyecto bonito y con altas expectativas. Hablo de lo más alto posible, de Euroliga perfectamente. Pero si no, me gustaría cualquier proyecto ambicioso”.