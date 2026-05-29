Gran final de fiesta para el Girona tras ganar a una Penya que espera rival en el play-off ACB

El Bàsquet Girona despidió el curso con una brillante victoria contra el Joventut Badalona (82-77) para establecer un nuevo récord de triunfos en la Liga Endesa (14). La Penya, con la sexta posición ya asegurada tras enlazar cinco victorias, llegaba a Fontajau con el objetivo de vencer para consolidarse como el equipo más en forma de toda la ACB y para apurar sus opciones de ser quinto, pero cedió ante un rival muy acertado en los triples (46%).

Bàsquet Girona - Asisa Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 29/05/2026 LIGA ENDESA GIR 82 77 JOV Alineaciones BÀSQUET GIRONA, 82 (21+23+26+12): Livingston (9), Needham (17), Hughes (16), Susinskas (11), Geben (5) -cinco inicial-; Busquets (5), Fernández (5), Vildoza (3), Karnik (1) y Hildreth (10). ASISA JOVENTUT, 77 (18+24+10+25): Vives (9), Hunt (5), Kraag (11), Parker (19), Ruzic (8) -cinco inicial-; Hanga (9), Birgander (4), Hakanson (10), Drell (2), Morin (-) y Niebla (-).

El equipo de Moncho Fernandez ya había sellado la mejor clasificación de la corta historia del club en la élite (12º) y cerró la temporada con una alegría, tras romper una mala racha de cuatro derrotas. El Girona dio un paso adelante para dejar atrás las malas sensaciones de las últimas semanas, capitaneado por Needham (17) y Hughes (16). El partido arrancó con la baja de última hora de Ricky Rubio por decisión técnica y con un auténtico festival de triples: cuatro locales y tres para los visitantes (13-11).

La Penya volvió del primer tiempo muerto con un parcial de 0-7 para escaparse a cinco puntos (13-18), pero el Girona contestó con un 8-0 con dos nuevos triples para cerrar el primer cuarto (21-18). Los locales llevaban un 1/10 en tiros de dos puntos, pero dominaban gracias a un 6/12 en triples. El equipo estaba obligado a dar un paso adelante más allá de la línea de 6,75 metros después de los nulos porcentajes de los últimos cuatro partidos (14%, 30%, 24% y 29%), con cuatro derrotas.

Hughes forzó otro tiempo muerto de Dani Miret a los 13 minutos con su cuarto triple en cinco tiros (29-25) y los visitantes reaccionaron con un 6-15 (35-40). Parker ya sumaba 12 puntos. Los dos equipos se iban intercambiando la iniciativa en un partido intenso y el Girona despidió la primera mitad por delante (44-42), después de dos nuevos triples.

El conjunto de Moncho lucía un pobre 5/19 en tiros de dos puntos (5/19), pero seguía por encima del 50% en los triples con un 10/18 (56%). Hughes ya sumaba 18 créditos de valoración.

La segunda parte empezó con el mismo guión y con cuatro triples locales más: dos más de Needham y uno de Livingston y de Susinskas (56-42). El parcial entre el final del segundo período y el comienzo del tercer cuarto ya era de 18-0. 42 de los 56 puntos locales habían llegado con triples.

La máxima diferencia del Girona fue creciendo. Llegó a 16 puntos tras el octavo rebote ofensivo de Geben, a 17 con el tercer triple de Susinskas (65-47) y a 20 con el 70-52. El Joventut jugaba frustrado y perdió el tercer cuarto por un incontestable 26-10 (70-52).

El partido parecía resuelto, pero los visitantes abrieron el último período con un 2-11 y forzaron un tiempo muerto local con un 2+1 de Hunt y otro triple de Parker (72-63). Quedaban siete minutos. El conjunto de Miret recortó distancias hasta los siete puntos, pero Livingston mantuvo al Girona por delante y Needham selló un triunfo récord con su quinto triple (81-70).