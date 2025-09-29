El otro gran éxito sin título del Valencia Basket

“Tenemos que encontrar los mecanismos para que estos abonados quieran volver a La Fonteta”. La frase corresponde a Enric Carbonell en una entrevista de Superdeporte al director general del Valencia Basket publicada el 19 de abril de 2022. Por aquel entonces, la comunión equipo-afición no pasaba por su mejor momento, la asistencia media bajaba en partidos del equipo masculino pese a mantener siempre una media de 7.000 abonos y la preocupación en el club era máxima teniendo ya a la vista un Roig Arena que duplicaría el aforo del antiguo pabellón.

Más de tres años después, aquel objetivo no solo se ha logrado, sino que lo ha hecho con nota. El Valencia BC no solo ha logrado mantener a su masa social, sino que la ha aumentado pese al aumento de precios con el empuje del Roig Arena y con una serie de decisiones deportivas y de club que han ayudado al actual idilio entre el club y la afición, enganchada tanto al equipo masculino como al femenino, con 11.000 y 4.000 abonados respectivamente, algo sin precedentes en el baloncesto español.

La continuidad del proyecto liderado por Esteban Albert y Rubén Burgos en el equipo femenino y los nueve títulos logrados en las últimas temporadas han hecho del Valencia Basket el equipo referencia en la LF Endesa, destronando al Perfumerías Avenida con tres Ligas consecutivas y creciendo en masa social, siempre por encima de los 3.000 espectadores en sus partidos.

Con la misma ambición, la continuidad de grandes referentes dentro y fuera de la pista como Raquel Carrera, Queralt Casas, Leti Romero o Cristina Ouviña, los ambiciosos fichajes de Iagupova, Fiebich, Alexander o Araújo y el crecimiento de jóvenes como Awa Fam y Elena Buenavida, el Valencia Basket sigue ilusionando a una fiel afición que no pudo celebrar la Supercopa LF Endesa, pero que disfrutará del equipo en el Roig Arena manteniendo la ilusión por el único título que les falta, una Euroliga que debe caer tarde o temprano.

Ejemplo a seguir

El del femenino era puesto en el club como el ejemplo a seguir por el masculino en los siguientes años, en busca de un equipo con identidad, ambicioso y luchador y el círculo se ha cerrado ya desde la llegada de Pedro Martínez. La apuesta por el técnico, tras su surrealista salida del club tras ganar la Liga de 2017, ha dado un nuevo impulso al equipo tanto dentro como fuera de la pista, dotándole de una identidad de juego tan propia como espectacular y atractiva para los aficionados y con una plantilla que, en su segundo año seguido, ha podido definir al 100% a su estilo junto al director deportivo, Luis Arbalejo. La renovación de Jean Montero, la continuidad del bloque de nacionales, fichajes como los de Darius Thompson, Kameron Taylor o Neal Sako, el talento de Omari Moore y la explosión en la Supercopa de un De Larrea que ya se curtió en el Eurobasket con la selección, hacen que todo vaya sobre ruedas antes del inicio de la temporada más ilusionante en el Roig Arena.

La Liga Endesa se debe de volver a pelear y la sola presencia garantizada de tres años en la Euroliga pone la guinda a un Valencia Basket que atraviesa el mejor momento de su historia como entidad y que puede presumir de un doble proyecto que va a más y que entusiasma a la afición, con los dos entrenadores más laureados de su historia al mando de cada equipo.

La calma necesaria

Ahora solo falta saber frenar la euforia y mantener los pies en el suelo de cara a una temporada más exigente que nunca, que arranca con 20 partidos en octubre entre ambos equipos y en la que no debe cundir el nerviosismo si se baja el porcentaje de victorias, sobre todo en un equipo masculino que cambia la Eurocup por una Euroliga en la que presupuestariamente están en la parte media-baja de la misma y en la que van a jugar dos partidos por semana que a su vez pueden afectar a la Liga, como le ha pasado al Baskonia en anteriores temporadas e incluso al Real Madrid y al Barcelona.

Eso sí, de momento ya se ha conseguido lo más difícil, asentar y crecer en una masa social ilusionada con sus equipos y que disfruta de las propuestas de Pedro Martínez, de Rubén Burgos y, en breve, de la experiencia del imponente Roig Arena. Si llegan más títulos, mejor, pero mientras, hay que disfrutar del camino en un escenario inmejorable, en el que se siguen viendo detalles como el de Josep Puerto con un aficionado en Málaga en silla de ruedas y a la afición disfrutando, tocando y fotografiándose con la Copa instantes después de ganarla en el Martín Carpena. Esto es la Familia Taronja.

Vía: Superdeporte