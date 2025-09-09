Gran éxito del Primer Lucentum HUB Festival.

El Lucentum Alicante celebró con éxito la primera edición del Lucentum HUB Festival, que tuvo lugar del 25 al 30 de agosto. El evento convirtió a Alicante en un verdadero punto de encuentro internacional del baloncesto, reuniendo a jugadores, entrenadores y organizaciones de Europa, África y América. Un formato único que combinó entrenamiento, competición, formación y convivencia cultural.

El evento ha contado con una participación internacional de élite, con la presencia de 100 jugadores y 13 entrenadores de distintos países.

Clínics de entrenadores con expertos internacionales

El festival incluyó 8 clínics profesionales con ponentes de primer nivel procedentes de la NBA, EuroLeague, EuroCup, México, Gran Bretaña y África, entre ellos:

Joe Connelly (Minnesota Timberwolves, NBA), Lukas Pivoda (Federación Checa de Baloncesto), Bine Komac (Cedevita Olimpija, EuroCup), Eric Weissling (Venados de Mazatlán, México), David Rivers (Campeón y MVP de la EuroLeague), Anthony Reed (Newcastle Eagles, Gran Bretaña), Rolandas Rakutis (Žalgiris Kaunas, EuroLeague), Abdul Razak y Alexander Obeng Takyi (YETS Ghana), Marcin Popiolek (Warsaw Basketball, Polonia), Ronnie Christensen (Stockholm Royals, Suecia), Phineas Stephen Kahabi y Franz Andelson (Tanzania Basketball – Unmatched Basketball).

La experiencia del festival

Mañanas: Los jugadores podían elegir entre 20 opciones de entrenamiento diario, complementadas con zona de recuperación y masajes, hidratación con GoldNutrition, actividades lingüísticas y culturales con Elcano Escuela de Español, y revisiones podológicas con 100 Feet Dynamics.

Tardes: Espacio dedicado a los clínics de entrenadores, seguido de partidos de exhibición 3×3 y 5×5.

Patrocinadores y colaboradores

El festival contó con el apoyo de un sólido grupo de patrocinadores, formado por: 100Feet Dynamics, NoLoDudes, Nazare Fit&Health, Eurobanan, GoldNutrition, Clínica Francisco Navazo, BlockSport, Elcano – Escuela de Español, Illustrescu.

Alicante

Más allá de las canchas, los invitados internacionales pudieron disfrutar de la riqueza cultural de la ciudad con visitas al Castillo de Santa Bárbara, la Explanada de España, el Puerto de Alicante y las playas más emblemáticas: Postiguet y San Juan. La experiencia culminó con una cena tradicional española, que reforzó los lazos entre los participantes y dejó recuerdos inolvidables.

El Lucentum HUB Festival posiciona a Alicante como un destino global de baloncesto. Gracias a la combinación de competición, formación, inmersión cultural e innovación, el Festival sienta unas bases sólidas para sus futuras ediciones.