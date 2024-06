El gran desafío de Hezonja antes de definir su futuro

Mario Hezonja está siendo uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de este verano. El alero croata estuvo muy cerca de recalar en el Barça, tras aceptar una propuesta que le iba a convertir en uno de los jugadores mejor pagados del continente, y que iba a suponer un golpe directo hacia el Real Madrid, su actual club, arrebatándole a una de las grandes referencias de la plantilla.

Pero las declaraciones del jugador tras ganar la Liga Endesa ante UCAM Murcia, en las que Hezonja mostró un cariño 'desmedido' a la afición blanca, así como su voluntad de seguir en el conjunto madridista, hicieron que el Barça diese marcha atrás en la operación, y dar carpetazo a su posible fichaje, apelando al honor y orgullo, dejando claro que no todo valía.

Cláusula de salida a la NBA

Tras escampar el temporal, Hezonja rompió su silencio a través de las redes sociales para afirmar que seguiría en el Real Madrid los próximos años, una continuidad que, a día de hoy, no se puede dar por certificada, ya que el club no ha hecho oficial su renovación, y que el periodista Shams Charania desveló que el jugador cuenta con una cláusula de salida a la NBA que no expira hasta el 19 de julio, habiendo muchos equipos que estarían buscando su regreso a la liga americana.

Mario Hezonja no será jugador del Barça la próxima temporada / EFE

Por lo tanto, y visto lo acontecido las últimas semanas, sería una actividad de riesgo poner la mano en el fuego para tratar de adivinar en que equipo militará el croata la próxima campaña. Un asunto importante, que seguirá sobre la mesa estos próximos días, pero que convivirá con uno de los mayores retos deportivos que afronta Hezonja la próxima semana.

Un preolímpico exigente

Y es que, 'Super Mario' disputa con Croacia el preolímpico para los Juegos de París de este verano. El combinado croata jugará en el Pireo este clasificatorio en el que destacan dos selecciones por encima del resto: la Eslovenia de Luka Doncic, que tras ser finalista de la NBA con los Dallas Mavericks, quiere liderar a su país para lograr el billete olímpico, y la anfitriona Grecia, que contará en sus filas con Giannis Antetokounmpo, en busca de ese pase a los Juegos.

Los rivales en el sueño olímpico

Sin ese cartel de favoritos, Croacia tratará de dar la sorpresa. Para ello, primero deberá lograr el pase a las semifinales, algo que conseguirá si logra quedar en las dos primeras posiciones de un grupo que comparte con Eslovenia (martes 2 julio 20h CET) y Nueva Zelanda (miércoles 3 julio 16:30h CET), algo sobre el papel, lógico. En 'semis' ya se complicaría más la historia, ya que se podrían ver las caras ante Grecia o República Dominicana, que compiten junto a Egipto en el otro grupo, y a priori, son las dos selecciones llamas a lograr el pase a semifinales.

Los guerreros de Hezonja

Para lograr ese pase a los Juegos Olímpicos, Mario Hezonja contará con refuerzos llegados desde la NBA, como son Ivica Zubac, pívot de Los Angeles Clippers, y Dario Saric, ala-pívot de los Golden State Warriors. Además, contarán con el nacionalizado Jaleen Smith, que esta temporada ha jugado en la Virtus Bolonia y en Partizan.

Un reto complicado y ambicioso para un Hezonja que debe dar un paso al frente para lograr pasar el verano en los Juegos Olímpicos.