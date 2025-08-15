La gran debilidad de una España que plantó cara a Francia

Tras la dolorosa victoria de Francia sobre España (65-52) en los cuartos de final del Mundial de 2014, 'La Familia' había mantenido 11 años de imbatibilidad ante los galos, con partidos para el recuerdo, como las semifinales del Eurobasket de Francia en 2015, el triunfo en los cuartos de Río 2016, o la brillante victoria en la final del último Europeo jugado en Berlín en 2022.

Pero anoche, Francia demostró por qué es una de las mejores selecciones actualmente, siendo capaz de plantar cara a la poderosa Estados Unidos tal y como se vio el verano pasado en los Juegos Olímpicos de París. Y tras 11 años de derrotas en los enfrentamientos directos, el equipo que dirige Frédéric Fathoux, se impuso a España en el Olímpic de Badalona por 67-75.

Unas ausencias que condicionan a España

Es una evidencia que España está lejos de equipos como Francia o Serbia, que seguramente llegan al Europeo que arranca en 12 días con la etiqueta de favoritos. Sergio Scariolo cuenta con un grupo que no atesora la calidad de años atrás, y que además, cuenta con ausencias remarcables, como las de Lorenzo Brown, Sergio Llull o Ricky Rubio, jugadores todavía en activo y que serían muy importantes en el juego exterior del equipo. Además, ante Francia, el seleccionador nacional no pudo contar por lesión, ni con su mejor defensor (Alberto Díaz), ni con su mejor jugador (Santi Aldama).

No era una tarea sencilla, pero lo cierto es que se pueden extraer conclusiones positivas del partido que le planteó España a Francia. 'La Familia' trató de aprovechar sus virtudes, como tratar de correr rápido la pista e intentar pillar a unos franceses que van sobrados de físico y músculo.

Los líderes de Francia ante España

Trataron de sacar petróleo en cada acción ofensiva, pero no fue suficiente. Guerschon Yabusele fue una pesadilla cerca de canasta, Jaylen Hoard demostró por qué es uno de los mejores '3' de la Euroliga, y Zaccharie Risacher, número 1 del draft NBA de 2024, se exhibió. España le compitió a Francia y se puso a cuatro puntos (62-66) tras una buena irrupción de Juancho Hernangómez, desaparecido en los tres primeros cuartos. Pero tanto Risacher como Hoard apretaron el acelerador para cerrar el triunfo final por 67-75.

Guerschon Yabusele, ante Juancho Hernangómez / EFE

La gran debilidad española ante los galos

Seguramente, una de las pocas que se le puede a achacar a España fue su preocupante falta de puntería desde la línea del tiro libre. Con cierto margen de mejoría tras lo ofrecido ante Portugal (76,2% de acierto) y República Checa (78,1% de acierto), la situación empeoró ante los galos, y España firmó un discreto 51,7% de acierto desde la línea de personal.

Willy Hernangómez, que fue el máximo anotador español con 15 puntos, erró seis de los 11 lanzamientos que intentó. Yankuba Sima hizo un uno de cuatro, Xabi López-Arostegui firmó un uno de tres, y Sergio de Larrea convirtió dos de los cuatro tiros que ejecutó. España acudió 29 veces a la línea, anotando solo 15 tiros libres. Por suerte, Francia tampoco vivió su noche más inspirada en el Olímpic, convirtiendo 18 de los 27 que lanzaron (66,7% de acierto). Yabusele fue 14 veces a la línea de personal, anotando 10 lanzamientos.

Willy Hernangómez fue el máximo anotador de España ante Francia / EFE

Este sábado, nuevo test ante Francia

España sigue creciendo y trabajando para llegar en la mejor condición posible al próximo Eurobasket. Este sábado, a partir de las 21h (CET), París acoge el segundo compromiso de preparación entre ambas selecciones. Una nueva oportunidad para que 'La Familia' de Sergio Scariolo siga mejorando ante una de las mejores selecciones del torneo, a la que España le compitió bien este pasado jueves.