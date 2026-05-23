El gran castigo para el Real Madrid de Scariolo en el peor momento de la temporada

El Real Madrid saborea con cierta amargura el pase a una nueva final de la Euroliga. Tras derrotar a Valencia Basket por 90-105, el conjunto blanco disputará la cuarta final de Copa de Europa en las últimas temporadas este próximo domingo (20h CEST) ante un Olympiacos que parte con la etiqueta de favorito, si bien es cierto que la presión por imponerse en la pista de su eterno rival le puede jugar una mala pasada al conjunto de Georgios Bartzokas.

En lo que tendrá superioridad, de manera indudable, el conjunto del Pireo respecto al madridista es en la posición de pívot. Sergio Scariolo ya llegó a Atenas siendo conocedor de que tanto Edy Tavares como Alex Len no iban a poder disputar la Final Four de la Euroliga a causa de las lesiones. Problemas de rodilla en el caso del '5' caboverdiano, y de fascitis plantar en el ucraniano, que debajan al entrenador italiano sin dos de sus tres pívots en uno de los momentos más trascendentales de la campaña.

Edy Tavares se lesionó en el primer partido del play-off ante el Hapoel Tel Aviv / EFE

Garuba cayó en combate

Quedaba un Usman Garuba que para Scariolo siempre ha sido un '5', tanto en lo que va de curso como en el pasado con la selección española. Y cuando la mala suerte parecía haber explorado ya todos los límites, el infortunio más cruel para el Real Madrid: en el inicio del último cuarto, el internacional español se llevó las manos al Aquiles de su pierna izquierda. Garuba no podía apoyarse de pie en pista, momento en el que quedó claro que ese contratiempo físico no era ningún susto.

Entre sus compañeros se lo llevaron al banquillo, para luego abandonar la pista del OAKA y marcharse a vestuarios con claros gestos de dolor y cojeando. El Real Madrid pudo salvar el golpe emocional para acabar batiendo a Valencia Basket por 90-105, aparcando para horas más tardes la magnitud de la tragedia, o lo que supondrá enfrentarse al Olympiacos sin pívots.

Scariolo lo descartó para la final

Scariolo no especuló en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el conjunto taronja, y fue muy claro. "Claramente, está cien por cien descartado para el domingo", comentó el entrenador del Real Madrid. Ahora bien, no hay ninguna duda de que Scariolo se sacará algún conejo de la chistera para ser lo más competitivos posible ante Olympiacos en cuanto al juego interior. "Creo que responderemos. Pueden aplastarnos físicamente, pero en cuestión de carácter estaremos ahí", destacó el italiano.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

Las alternativas para la posición de pívot

El panorama es bastante desolador, pero Scariolo cuenta con algunas alternativas. De entrada, la de un Trey Lyles que apunta a ser todavía más importante en el partido por el título, con esa envergadura que le permite desenvolverse con garantías en el '5', y que obligará a sus defensores a salir de la pintura ante su amenaza exterior. A partir de ahí, opciones más creativas, como tener un quinteto más bajo en el que jugadores como Mario Hezonja, Gabriel Deck o Chuma Okeke puedan ser el jugador más alto, o la carta de Izan Almansa, prácticamente inédito durante toda la temporada, pero que apunta a tener minutos en la final en ese rompecabezas que será la posición de '5' para Scariolo y su staff técnico.

Si de algo va sobrado Olympiacos es de centímetros y de físico. Tocará minimizar lo máximo posible a cinco jugadores capaces de causar estragos en la defensa rival: Sasha Vezenkov y Alec Peters en el '4', y el tridente de pívots integrado por Nikola Milutinov, Donta Hall y Tyrique Jones, tres '5' que tratarán de aprovechar las ausencias blancas en el juego interior.

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Trey Lyles es una de las alternativas de Scariolo en la posición de '5' para la final de la Euroliga / EFE

La esperanza a la que agarrarse

Ahora bien, el Real Madrid se agarra al desempeño en el rebote, que puede ser uno de los factores que decante la final. Ante Valencia Basket, los jugadores blancos lo bordaron, imponiéndose claramente en la batalla por capturar el balón (31-48), especialmente en el rebote ofensivo (9-19). Un motivo para la esperanza, ante una situación trágica para un equipo que ha cuidado bien la rotación durante toda la temporada, que había tenido bastante suerte evitando lesiones, y que en la final de la Euroliga tendrá un juego interior de circunstancias.