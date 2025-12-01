La Grada Solidaria de CaixaBank acerca el baloncesto como eje de integración social a más de 2.200 personas

CaixaBank ha reafirmado en 2025 su apuesta por la integración social a través del deporte con una nueva edición de la Grada Solidaria, una iniciativa que ha permitido que más de 2.200 personas en situación de vulnerabilidad disfruten del baloncesto de élite en distintos puntos del país. La actividad más reciente tuvo lugar en Tenerife, durante el partido clasificatorio para la Copa del Mundo de Catar 2027, en el que la selección masculina se enfrentó a Georgia. En esta ocasión, más de un centenar de integrantes del Club de la Piruleta, acompañados por familiares y voluntarios de CaixaBank, asistieron a un encuentro internacional en un pabellón teñido de azul para subrayar su carácter solidario.

A lo largo del año, CaixaBank ha organizado una decena de gradas solidarias tanto con las selecciones masculinas y femeninas como con clubes patrocinados de la Liga ACB y la Liga Femenina Endesa. Estas citas han permitido que colectivos vulnerables vivan de cerca la experiencia deportiva y participen en actividades especiales como encuentros con jugadores, visitas a zonas exclusivas o dinámicas previas a los partidos. En total, 50 entidades sociales de ciudades como León, Inca, Málaga, La Línea de la Concepción o La Laguna han colaborado en esta iniciativa. Asociaciones como Amidown, Asprona, Mensajeros de la Paz, Fundación San Juan de Dios, Aproscom, ASPAYM o Nuevo Futuro, entre muchas otras, han contado con el apoyo de los Voluntarios CaixaBank para organizar su participación.

Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, CaixaBank impulsó una jornada especial en varias sedes de la Liga Femenina Endesa. En ciudades como Girona, Salamanca, Madrid y La Seu d’Urgell se celebraron encuentros con jugadoras, mesas redondas y actividades motivacionales, junto con gradas solidarias en partidos destacados como Perfumerías Avenida–Valencia Basket o Spar Girona–Cadí La Seu. Cerca de 700 personas vinculadas al baloncesto base y a asociaciones como Fundación AVIVA o Fundación Balia participaron en estas acciones, integradas dentro del programa de diversidad Wengage, centrado en promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos.

CaixaBank mantiene desde 2013 un compromiso firme con el baloncesto español a través de su colaboración con la Federación Española de Baloncesto (FEB). Es socio patrocinador de todas las categorías de la selección nacional, además de apoyar la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas. También respalda a nueve canteras de formación y promueve campamentos, becas para jóvenes deportistas y programas de formación para entrenadores.

A lo largo de la última década, la entidad ha participado en grandes eventos, como la Copa del Mundo de 2014, el Mundial Femenino de 2018 o el Eurobasket femenino de 2021. Destaca también su papel en el Circuito 3x3 CaixaBank, uno de los principales referentes del deporte base en España. Junto a la FEB, CaixaBank impulsó el programa de voluntariado FEB CaixaBank, que hoy reúne a más de 24.000 voluntarios y continúa siendo un pilar clave en los eventos oficiales de baloncesto en todo el país.