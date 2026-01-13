Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe bajo a Jasikevicius: pierde por lesión a su último fichaje

Chris Silva sufrió una lesión muscular en el muslo y se perderá los dos próximos meses con el Fenerbahçe después de haber firmado hace apenas unos días y disputar solo tres encuentros

Jasikevicius se queda sin Chris Silva para las próximas semanas

Jasikevicius se queda sin Chris Silva para las próximas semanas / EUROLEAGUE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Fenerbahçe no pudo celebrar a lo grande la renovación del técnico, Saras Jasikevicius, ya que en el último entrenamiento del equipo, la reciente incorporación del conjunto turco y por el que suspiraban equipos como el Olympiacos o el propio Barça, el estadounidense Chris Silva, se lesionó de gravedad y se espera que esté unos dos meses de baja.

El Fenerbahçe anunció en sus redes sociales que Chris Silva ha sufrido una lesión en el muslo izquierdo. “Nuestro jugador Chris Silva sufrió una lesión en el muslo izquierdo durante el entrenamiento del equipo celebrado el martes 13 de enero (hoy).

Tras las pruebas realizadas en el Hospital Medicana Ataşehir, se le detectó una rotura de segundo grado en el cuádriceps y el tendón, y se ha iniciado el tratamiento. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos que regrese al equipo lo antes posible", decía el comunicado.

Dos meses de baja

Los informes iniciales indican que Silva estará de baja unos dos meses, con la posibilidad de volver a las canchas antes de los decisivos encuentros de la temporada regular de la Euroliga.

Chris Silva está en la órbita del Barça para poder reforzar el juego interior azulgrana

Chris Silva no ha tenido suerte a si llegada al Fenerbahçe de Jasikevicius / FIBA

Silva tuvo una excelente temporada con el AEK Atenas, lo que le puso en el punto de mira de varios equipos como Olympiacos o el propio Barça, aunque fue el Fenerbahçe el que se llevó el gato al agua para fichar al excepcional pívot.

Con la camiseta del gigante turco, tan solo ha disputado tres partidos hasta el momento, dos de Euroliga y uno de la liga nacional, donde brilló especialmente, terminando el partido contra el Bahcesehir con 17 puntos y cinco rebotes.

