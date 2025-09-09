El Gobierno premia a Scariolo con la Gran Cruz de la Real orden del Mérito Deportivo

Elexseleccionador nacional de baloncest hasta hace algunos días, y actual técnico del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha recibido este martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo por parte del Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Se trata de la máxima distinción en materia deportiva que otorga el Gobierno de España, que reconoce "la labor del técnico italiano durante los quince años en los que ha dirigido la selección española de baloncesto, en una de las etapas más brillantes de su historia, así como su papel en la construcción de un modelo de éxito desde la base hasta la élite.

En el comunicado del CSD, Pilar Alegría asegura que el reconocimiento al entrenador de Brescia es “el broche de oro a una trayectoria impecable, tanto dentro como fuera de la cancha, que ha llevado a nuestro baloncesto a lo más alto del deporte universal, manteniendo ante todo la humanidad, la humildad y el sentimiento de equipo”.

“‘La Familia’ no es solo una forma de llamar a la selección; es toda una declaración de intenciones, una forma única de entender el vínculo entre el entrenador y los jugadores, una fórmula de éxito que nos ha dado y nos seguirá dando grandes alegrías en el futuro”, señala la ministra, quien destaca “el incalculable legado que deja Scariolo en nuestro baloncesto y en la proyección internacional de España”.

Scariolo debutó al frente de la selección española en 2009 conquistando el primer Eurobasket junto a la ‘Generación de Oro’, liderada por Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, repitiendo trofeo hasta en tres ocasiones: 2011, 2015 y 2022, además de el título mundial en 2019, el bronce continental en 2017 y la plata y el bronce olímpico en 2012 y 2016.

"Este palmarés le convierte en el seleccionador de baloncesto más laureado de nuestra historia, con ocho de los veinte podios totales del equipo en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, y cinco de los seis oros cosechados", dice la nota, que ha compartido también el Real Madrid en su web oficial.

En 2025, España, bajo el mando de Scariolo, que ya había firmado con el Real Madrid, no pudo superar la fase de grupos.

"Su legado como una de las figuras más importantes e influyentes del baloncesto mundial no se limita a las medallas conseguidas, sino que también es destacable la filosofía de trabajo y la estructuración de un modelo de éxito sostenible que ha transformado la identidad del baloncesto español, de la base a la élite", señala el CSD. "Más allá de la cancha, Sergio Scariolo también ha materializado su compromiso social a través de la Fundación Césare Scariolo (FCS), creada en memoria de su padre y dedicada al apoyo de menores y familias que enfrentan el cáncer".

"Bajo su liderazgo se ha priorizado la cohesión de grupo, la resiliencia mental y el desarrollo del talento por encima del brillo individual. Scariolo ha sido capaz de gestionar la progresiva retirada de las leyendas y liderar una profunda y exitosa transición generacional, apostando por jugadores jóvenes y generando cantera. Durante su trayectoria al frente de la selección, a la que ha puesto fin después de quince años, han debutado 64 nuevos jugadores en partidos oficiales o amistosos. 28 de ellos llegaron a disputar al menos un gran torneo", añade.

Scariolo, el primer extranjero no nacionalizado que recibe la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, se une en este reconocimiento a personalidades como Pau Gasol, Rafael Nadal, Blanca Fernández-Ochoa, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Arantxa Sánchez-Vicario, Carlos Sáinz o Miguel Induráin, entre otros.