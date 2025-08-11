Gloria Estopà incrementa el botín de medallas internacionales del Valencia Basket

El botín de medallas internacionales conquistadas por integrantes de la familia del Valencia Basket con las distintas selecciones nacionales, sigue aumentando. Ya sean jugadores, jugadoras, técnicos o técnicas, el Valencia Basket es protagonista cada verano de los éxitos internacionales del baloncesto español. El último en sumarse a la larga lista es el oro conquistado el pasado domingo por la selección sub'20 femenina en el Eurobasket de la categoría celebrado en Portugal. Un oro que también tiene sello taronja ya que la entrenadora ayudante del equipo profesional femenino de Valencia Basket Glòria Estopà formó parte del equipo técnico.

Entrenadora ayudante

Estopà se colgó la medalla de oro en el Eurobasket U20F celebrado en Matosinhos (Portugal) desempeñando la labor de entrenadora asistente de la selección española tras imponerse el combinado nacional en la final ante Lituania por 50-102. Estopà, que las últimas cuatro temporadas había dirigido el equipo vinculado La Cordá de Paterna en LF Challenge, ha sido la novedad de este verano en el staff técnico de nuestro primer equipo femenino incorporándose como entrenadora asistente. Estopà, así se une al cuerpo técnico que dirige Rubén Burgos.

Una clara victoria española

El equipo nacional, dirigido por Isaac Fernández como entrenador principal, abrió una brecha en el marcador en el segundo cuarto tras un primer acto igualado para irse al descanso con una ventaja significativa, que la selección U20F amplió todavía más en el tercer y el último cuarto para asegurar un nuevo campeonato para el baloncesto español.

Una visita muy especial

Dos jugadoras taronja, Awa Fam y Alicia Flórez, no quisieron perderse la final y asistieron al partido decisivo por el oro para animar a sus compañeras de selección y a Gloria Estopà. Awa Fam coincidirá en el primer equipo del Valencia Basket con la nueva ayudante de Rubén Burgos, ya que la pívot formará parte de la plantilla profesional para la campaña 2025-2026. Mientras, Alicia Flórez jugará cedida en el Durán Maquinaria Ensino.

Más medallas para el Valencia Basket

Este metal agranda el botín del primer equipo femenino de Valencia Basket en este verano de 2025. El plantel taronja ya había recogido las cuatro platas obtenidas por Raquel Carrera, María Araujo, Awa Fam y Elena Buenavida en el pasado EuroBasket Women con la selección española absoluta y las medallas de bronce de Rubén Burgos y Marta Sorlí como técnico jefe y entrenadora ayudante en la Copa del Mundo U19F. Por lo que respecta a la sección masculina del club, destaca la medalla de oro conquistada por el jugador taronja Álex Blanco, en el Eurobasket sub'18 disputado en Serbia.