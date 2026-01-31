El Girona encarrila la permanencia en la ACB y no pierde de vista el Playoff

El Bàsquet Girona encarriló la permanencia al ganar al Recoletas Salud San Pablo Burgos (77-71) para aumentar la renta sobre el descenso ya a seis victorias, con nueve puntos consecutivos de Otis Livingston II para remontar un 66-71 en el tramo final del partido.

Bàsquet Girona - San Pablo Burgos (baloncesto, Liga Endesa), 31/01/2026 LIGA ENDESA GIR 77 71 SPB Alineaciones BÀSQUET GIRONA, 77 (21+17+19+20): Livingston II (19), Needham (10), Martínez (11), Susinskas (7), Geben (7) -cinco inicial-; Busquets (4), Hughes (6), Maric (7), Fernández (2), Vilodza (4) y Ferrando (-). SAN PABLO BURGOS, 71 (22+13+17+19): Gudmundsson (6), Jackson (7), Meindl (6), Samuels Jr (9), Happ (6) -cinco inicial-; Neto (15), Corbalán (8), Fischer (6), Almazán (3), Rubio (5), Lima (-) y Nzoza (-).

El equipo de Moncho Fernández, con 19 puntos y 21 créditos de valoración de Livingston II, encadenó tres triunfos por primera vez y ya puede aspirar definitivamente a cotas mayores. Está a una victoria de la octava posición.

El Girona abrió el presente curso con una preocupante e inesperada derrota en Burgos (97-79) y con un alarmante 0-3, pero ha cerrado su mejor primera vuelta en la Liga Endesa y este sábado dio un nuevo paso adelante. El cuadro de Porfirio Fisac compitió de tú a tú como ante el Joventut, el Barça y el Hiopos Lleida, pero enlazó la cuarta derrota y queda a dos triunfos de la salvación por la victoria del MoraBanc Andorra contra el Dreamland Gran Canaria.

El Burgos, aún más necesitado si cabe por el triunfo del Andorra, empezó algo mejor (2-5), pero el Girona contestó con un 6-0 (11-7) y a los seis minutos se escapó hasta los siete puntos tras un primer triple de Livingston II (18-11). Fisac pidió tiempo muerto y su equipo reaccionó. Aprovechó las pérdidas locales, ocho en el primer cuarto, para recuperar la iniciativa con un 3-11 con siete puntos de Raul Neto y acabó los primeros diez minutos con un 21-22 a favor.

El Burgos alimentó su máxima renta hasta los cinco puntos en el inicio del segundo período (23-28). El Girona jugaba incómodo por las defensas visitantes, pero firmó un 8-0 para volver a colocarse por delante con el 31-28. Los visitantes estaba por debajo del 33% de acierto en tiros de campo: 11/34 con un 2/9 en triples y 9/25 en tiros de dos puntos. Enlazó cuatro minutos sin anotar, pero los locales tampoco encontraban su fluidez y su ritmo.

Juan Rubio empató a falta de seis segundos por el descanso desde más allá de la línea de 6,75 metros, pero el Girona llegó al ecuador por delante gracias a un triple de Sergi Martínez sobre la bocina (38-35). Era el máximo anotador (9).

El Girona recuperó los siete puntos de ventaja a los 25 minutos con el 47-40, pero las alternativas eran constantes entre dos equipos muy espesos en los triples. Jermaine Samuels Jr, autor de nueve puntos en el tercer cuarto, mantenía vivo al Burgos (51-50), pero el margen local regresó a los siete puntos con el 57-50. Los catalanes parecían más cerca de la victoria, pero los visitantes no querían rendirse e igualaron el partido en el arranque del último cuarto con un 2+1 de Gonzalo Corbalán y una canasta de Luke Fischer.

El Burgos volvió a colocarse por delante con dos triples seguidos de Neto (66-71). Era su primera ventaja desde el 27-28 y el Girona parecía perdido, con un parcial de 9-19 desde el inicio del cuarto período. Faltaban dos minutos y medio. Pero entonces emergió Livingston II para ganar el partido con nueve puntos ante un rival bloqueado. El Burgos volvió a caer a un paso del triunfo y ya suma 15 derrotas en 18 jornadas y el Girona encarriló la salvación y continúa soñando.