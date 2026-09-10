El giro de Sekulic con Eslovenia que afecta al Barça de basket

Aleksander Sekulic ha tomado una importante decisión. Uno de los mayores retos que tenía a nivel personal era el de alternar el Barça de basket con la selección de Eslovenia. La previsión era que el técnico repitiera la fórmula que había llevado a cabo con Dubai Basketball, dirigiendo a su combinado nacional en las ventanas FIBA. Finalmente no será así.

Según ha informado el periodista Xavi Ballesteros, la decisión del esloveno es la de no continuar al mando de su selección y centrarse totalmente en el Barça de basket. Tras la estancia en Encamp, el nuevo técnico culé se ha dado cuenta de la gran cantidad de trabajo que tiene por delante, con la misión de hacer un equipo lleno de caras renovadas.

Joel Parra y Darío Brizuela charlan con Aleksander Sekulic durante un entrenamiento del Barça / FCB

Sekulic tiene una gran relación con la Federación de Eslovenia, por lo que también ayudaría en la búsqueda de su relevo en el banquillo. Todo está preparado para que el entrenador del Barça no participe en las próximas ventanas FIBA y se desvincule totalmente de su cargo como seleccionador. En ese caso, ya habría disputado su último partido al cargo de Eslovenia, que ostenta desde el año 2020.

"Hablamos de ello con total franqueza. El Barcelona conoce mi trabajo con la selección eslovena y, de hecho, están orgullosos de ello. No veo ningún problema con las eliminatorias para el Mundial del próximo mes. El mayor desafío serán las ventanas FIBA de noviembre y febrero, y tendremos que coordinarlas", aseguró Sekulic en la primera entrevista que concedió tras ser denominado entrenador del Barça de basket.

Aleksander Sekulic dejará la selección de Eslovenia / EFE

Algo ha cambiado desde que hizo estas declaraciones para que finalmente sí vea un problema en este doble trabajo. Probablemente se haya dado cuenta de la magnitud del reto que tiene el Barça de basket, con una plantilla renovada prácticamente en su totalidad. Tan solo Kevin Punter, Joel Parra, Juan Núñez y Darío Brizuela estuvieron la pasada temporada en el equipo.

Arranca la Liga Catalana

El conjunto blaugrana debutó, aunque no de manera oficial, el pasado domingo en un amistoso contra Morabanc Andorra. Este jueves empezará la verdadera competición, con el primer título en juego: la Liga Catalana. De nuevo, el Barça se verá las caras con los andorranos. Sekulic no podrá contar con el equipo al completo, ya que Tosan Evbuomwan es baja por una lesión en el hombro.

"No tengo miedo, todos sabemos que es un gran reto para nosotros. Nuevo equipo, nuevos jugadores, nuevo entrenador. Pero esto es parte del trabajo y creo que con la mentalidad de los jugadores y de los entrenadores podemos superar estas dificultades de una manera positiva", explicó el entrenador esloveno durante la estancia en Andorra. El nuevo Barça de basket necesita mucho trabajo y Sekulic se ha dado cuenta de ello.