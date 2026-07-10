Giro radical: ¡Moses Wright, a un paso de salir del Barça e irse a Milán!

La pesadilla culé con Moses Wright como protagonista se ha hecho realidad. Tal como avanzamos en 'SPORT', todo apunta a que el pívot procedente de Zalgiris no vestirá la camiseta blaugrana la próxima temporada. Un giro de guion totalmente inesperado que deja la sección tambaleando y sin ningún proyecto claro a mediados de julio. De hecho, este parece haber sido el motivo de su salida.

Aunque el jugador estadounidense no había sido anunciado todavía como fichaje culé, ya estaban todos los trámites cerrados para incorporar a uno de los pívots más dominantes del panorama europeo. Un jugador deseado por media Europa que confirmó que se unía al proyecto blaugrana en una entrevista a pie de pista. Se trataba de una de las pocas buenas noticias de este curso.

Según las informaciones procedentes de Grecia y 'TV3', la decisión de Wright ya está totalmente tomada, sin marcha atrás. Así lo ha podido confirmar también 'SPORT' con el entorno más cercano del jugador. Y todo hace indicar que Armani Milano será el beneficiado de esta situación. Su cláusula de rescisión se sitúa alrededor de los 900.000 euros y supondrá otro episodio negativo para la institución blaugrana, que no está siendo precisamente un modelo a seguir en el mercado de fichajes.

Moses Wright, con Zalgiris Kaunas / X

"Estaré en la Liga Española la próxima temporada. Son un gran equipo, un gran club con buenos jugadores, y me emociona estar en una gran ciudad como Barcelona", aseguraba hace apenas unas semanas el jugador. Se le veía motivado y con la ilusión de aportar grandes soluciones en su posición. Sin embargo, todo se ha caído. No hay acuerdo que valga.

El Barça está viendo como prácticamente todos sus jugadores están involucrados en este mercado. Incluso alguno del que podían asegurar con rotundidad que iba a continuar: Joel Parra. El catalán ha firmado un nuevo contrato con el club blaugrana, pero por momentos también se ha temido por su salida ante la aparición de equipos como Valencia Basket o Fenerbahçe.

Josh Nebo, el único '5' atado por el Barça de basket / EUROLEAGUE

Está previsto que el club empiece pronto a anunciar las nuevas incorporaciones en una plantilla totalmente renovada. Desde los jugadores hasta el entrenador. Y es que el culebrón del verano sigue: todavía no hay sustituto de Xavi Pascual. El 28 de mayo, el técnico de Gavà confirmó su adiós en rueda de prensa. Tras mes y medio, no se ha encontrado una solución. No es el caso del Real Madrid.

Los fichajes del Barça de basket (a día de hoy)

Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Agus Ubal, Justin Robinson y Umoja Gibson son los fichajes cerrados en el Barça de basket. Si se confirma lo de Wright, el Barça deberá acudir de nuevo al mercado para incorporar por lo menos a otro pívot, teniendo en cuenta las marchas de Youssopha Fall, Willy Hernangómez y Jan Vesely. Además, no puede ser un jugador cualquiera, sino de primer nivel.

Todavía quedan muchos movimientos en el Palau Blaugrana, con la necesidad de incorporar más jugadores, a un nuevo entrenador y a un director deportivo. Aunque se dé por hecho la llegada de Xevi Pujol, todavía sigue con contrato en Baskonia, que no está dando su brazo a torcer con ninguna negociación. De hecho, si no llega Galbiati, será principalmente por el papel que está ejerciendo el conjunto vasco.