Giro inesperado en el futuro de Mirotic: podría volver a casa

Estamos a mediados de septiembre y todavía no se conoce el futuro de Nikola Mirotic. Es indiscutible que el ala-pívot montenegrino es un jugador histórico de la Euroliga, pero a sus 35 años no le está resultando tan fácil encontrar un equipo de nivel. De hecho, las opciones de seguir jugando en la Euroliga son prácticamente nulas y todo apunta a que disputará la Eurocup.

El montenegrino está muy cerca de regresar a casa. Al que es su país. Así lo confirmó el presidente del Buducnost, que se reunió con el propio jugador para conocer sus intenciones. "Veo que se ha armado un buen revuelo; he estado leyendo las reacciones. La verdad es que sí hablamos. Tomé algo con Nikola Mirotic, que ahora mismo está en Montenegro entrenando en el gimnasio de nuestro equipo de cantera, como hace todos los años", dijo.

El Buducnost forma parte de la segunda máxima categoría del baloncesto europeo, además de jugar en la liga adriática, donde llegaron a semifinales y cayeron contra Dubai en la pasada temporada. Una opción que no es la más atractiva para Mirotic, pero que podría ser finalmente su destino por la falta de oportunidades que se le están presentando en equipos de mayor talla.

Nikola Mirotic ha jugado en el Mónaco esta última temporada / Gorka Urresola Elvira

"Aproveché la ocasión para charlar con uno de los jugadores más exitosos de Montenegro. Hablamos de diversos temas, de asuntos personales y, por supuesto, de baloncesto. También comentamos el futuro de Nikola y su carrera. Me dijo que está a la espera y que su principal interés es la Euroliga", destacó Dragan Bokan, propietario del Buducnost.

"No quisiera que esta declaración mía se malinterpretara, pero, como hombre serio y responsable, alguien que está al frente del club más importante de Montenegro y que dirige la Federación de Baloncesto de Montenegro, le dije a Nikola que siempre estamos a su disposición. Nuestra puerta está abierta de par en par para él", finalizó.

Mirotic vuelve a ser víctima de los 'recortes' / JAVI FERRÁNDIZ

Los equipos de Euroliga ya están dando sus últimas pinceladas en el mercado antes de que arranque la liga regular. Lo hará en aproximadamente diez días, y como es evidente muchos equipos ya han cerrado su roster. Además, Mirotic lleva libre todo el verano, por lo que si no ha encontrado ofertas todavía es que no hay ningún equipo que esté excesivamente interesado por sus servicios.

Un rendimiento inferior este año

En un año complicado en el Mónaco por sus problemas financieros (y también deportivos), Mirotic también bajó su rendimiento en comparación con otros años. Sin embargo, sus números siguen siendo atractivos en Euroliga, con una media de 11 puntos y 4,3 rebotes por partido. Su número de minutos también ha descendido, pasando de los 27 a los 19 en pista de promedio.

Lo que está claro es que ningún equipo se ha ofrecido con más insistencia que el Buducnost. "Mi deber como persona responsable de decirle que sería un honor para nosotros, si sus ambiciones y circunstancias personales lo permitieran, que formara parte del Buducnost", comentaba el presidente del club montenegrino. Sonó para Unicaja, para Turquía, incluso para Valencia Basket; ¿será Montenegro finalmente la siguiente parada de Mirotic?