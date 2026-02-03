Giro de guion: el polémico Yabusele podría volver a Europa

Durante las últimas horas del Trade Deadline, como en los mercados de fichajes de todos los deportes, los equipos se mueven más que nunca. Sobre todo los europeos, pendientes de los posibles 'descartes' de las franquicias de la NBA para reforzar la plantilla en la parte más decisiva de la temporada. De manera inesperada, el nombre de Guerschon Yabusele vuelve a estar en el radar del Viejo Continente.

Según informa el periodista Sotiris Vetakis desde Grecia, Panathinaikos se ha acercado al jugador francés, aunque la operación no es nada fácil por el salario que tiene en la NBA. Los rumores llaman la atención después de unas declaraciones que hizo el galo hace unas semanas, en las que aseguraba que quería quedarse en Estados Unidos por un curioso motivo.

"Si juegas tres años en la NBA, obtienes una pensión vitalicia. Después de cuatro temporadas, los gastos médicos están cubiertos de por vida. Después de cinco temporadas, la cobertura médica se extiende a toda la familia. Quiero jugar cinco años aquí en la NBA, así, mi familia se puede beneficiar de esta atención médica de por vida. Nunca sabes lo que puede pasar", dijo.

Guerschon Yabusele, en la NBA / TOMS KALNINS

Para cumplir con esos cinco años, debería permanecer en el continente americano hasta el final de la temporada 26/27. Eso sí, no parece que su actual equipo, los New York Knicks, quieran quedarse con el jugador en sus filas, ya que su caída de nivel ha sido tan drástica que varias franquicias lo han rechazado. Una de ellas es la de San Antonio, que no quería asumir los 5,7 millones que cobraría el siguiente curso.

La información procedente de Grecia es de confianza, ya que la ha filtrado el periódico de cabecera de Dimitris Giannakopoulos, dueño de Panathinaikos. Están siendo unos días movidos en Atenas, con el propio presidente exigiendo la dimisión de jugadores y entrenador por la derrota ante el Aris en la liga nacional. El deseo de Yabusele puede venir de ese arrebato de ira.

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, puede liderar el bombazo de la semana / AP

"Entrenadores principales, entrenadores asistentes, jugadores... no tenéis idea de dónde estáis jugando, ¿verdad? Esto es el Panathinaikos. Espero que cuando regreséis a Atenas, si es que tenéis la dignidad de volver, ¡renuncien todos! Y todos los jugadores también. Jugadores, entrenadores, asistentes, sois una vergüenza, y cuando volváis a Atenas, ¡deberíais dimitir todos! ¡Qué vergüenza!", exclamó en sus redes sociales.

¿Cuándo finaliza el mercado de traspasos?

Yabusele es un jugador que ha vivido siempre envuelto en la polémica. Principalmente, por uno de los episodios más impactantes de los últimos años contra Partizan, cuando agredió con una llave a Dante Exum y acabó sancionado con cinco partidos. En la NBA, también ha sido cuestionado por su forma física.

"La gente dice lo que quiere. Si revisan mi peso del año pasado, es el mismo. Así que el año pasado no fue un problema, ¿por qué lo es este año? Y de hecho, peso menos que el año pasado", respondió el francés, que podría regresar a la Euroliga en pocos días. El mercado está abierto hasta el jueves 5 de febrero (21:00 hora española).