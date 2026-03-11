La 'Gira de los 100 años' de los Harlem Globetrotters llegará a España

En 2026 se celebra un hito en la historia del deporte y el entretenimiento en vivo: los Harlem Globetrotters celebran su 100º aniversario. Fundado en 1926, el legendario equipo estadounidense conmemorará su centenario con una gira mundial muy especial que hará parada en España del 14 al 24 de mayo. En el marco de esta celebración histórica, Valladolid, Zaragoza, Alicante, Granada, Madrid, Vitoria, Pamplona, Tarragona, Barcelona y Valencia acogerán La Gira de los 100 Años.

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos de un siglo de jugadas asombrosas, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable a su medida gracias al Magic Pass y al Celebrity Court Pass o con las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench, que incluyen la posibilidad de disfrutar del encuentro desde el banquillo o asistir al calentamiento previo como un miembro más del equipo, llevando la experiencia a un nivel único.

Los Harlem Globetrotters aterrizan en España / Harlem Globetrotters

En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.

Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de 60 récords mundiales Guinness, la cantidad más alta de cualquier deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados ‘Embajadores de la buena voluntad’ para promover dietas saludables y un estilo de vida activo.

Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 10 giras con Proactiv Entertainment en España, y son los creadores más originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con cualidades extraordinarias. Nicolás Renna, CEO de Proactiv Entertainment, destaca lo que significa para la compañía una conmemoración tan especial: "Celebrar 100 años de historia con el público español es un privilegio. España ha sido siempre una parada clave en las giras internacionales de los Harlem Globetrotters y en 2026 viviremos una edición verdaderamente especial”.