Giannis se impone a Valanciunas y clasifica a Grecia para semifinales

Grecia se clasificó para las semifinales del Eurobasket de Riga después de superar a Lituania (76-87) en un duelo entre las dos grandes estrellas de la NBA, Giannis Antetokounmpo y Jonas Valanciunas, ambos tratando de llevar a su equipo a la penúltima parada del torneo donde salió vencedor el griego.

Giannis acabó con 29 puntos y cuatro rebotes en la victoria que les lleva a las semifinales, a la espera de medirse el próximo viernes a Turquía, que por la tarde se llevó el triunfo ante Polonia (91-77) con actuación estelar de Alperen Sengun.

Duelo pues por todo lo alto entre el turco y el griego, en una semifinal que puede ser electrizante, y donde la tensión sube a medida que se acerca la gran final del domingo.

Valanciunas y Kostas Antetokounmpo tuvieron sus más y sus menos durante el encuentro / FIBA

Valanciunas, muy solo

La estrella de Lituania, Jonas Valanciunas, estuvo demasiado solo y sus 24 puntos y 15 rebotes no fueron suficientes para alargar el torneo para los lituanos, que sin duda, echaron muy en falta al lesionado Rokas Jokubaitis.

Este miércoles será el turno de los otros dos encuentros de cuartos de final, abriendo la sesión de tarde en Riga el duelo entre Finlandia y Georgia, con la presencia del azulgrana, Tornike Shengelia, que quiere seguir haciendo historia con su país, antes de incorporarse a la disciplina blaugrana.

El duelo explosivo llegará a las 20.00 horas con el enfrentamiento entre la Eslovenia de Luka Doncic ante una Alemania que parte como el gran favorito, aunque lo hará sin su entrenador, Alex Mumbrú, que ha cedido la dirección ante los problemas físicos que arrastra.