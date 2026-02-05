Giannis Antetokounmpo, sobre su posible traspaso en la NBA: “Lo que quiero, en el fondo de mi corazón, es ser un Milwaukee Buck hasta el final de mi carrera"

Hoy, jueves 5 de febrero, se baja la persiana del mercado NBA a las 21:00 (hora peninsular española). Y, a pesar de ser el último día, el futuro de Giannis Antetokounmpo parece estar más en el aire que nunca, hasta tal punto que puede haber un giro de guion que mucha gente no esperaba.

En medio del runrún —y con media NBA preguntándose si los Bucks están dispuestos a apretar el botón rojo—, el propio Giannis ha dejado un mensaje que suena más a declaración de intenciones que a postureo: “Lo que quiero, en el fondo de mi corazón, es ser un Milwaukee Buck por el resto de mi carrera y ganar aquí…”. Un mensaje clarísimo hacia un equipo y una ciudad que lo significan todo para ‘Anteto’. El griego remata con una frase de las que hacen cartel en la ciudad: “Juego porque llevo el verde en la sangre. Juego porque sé lo que he construido aquí”.

Por otro lado, el griego también destacó el impacto que ha tenido la ciudad en su vida: “He aprendido lo que es ser padre. Me casé en Milwaukee, Wisconsin… y aquí también han nacido mis hijos. Mi padre está enterrado aquí… La gente de la ciudad sabe lo muchísimo que les quiero. Esta ciudad me ha dejado ser yo mismo: me ha dejado ser padre, ser marido y ser yo, sin más”, unas declaraciones que muestran, una vez más, el gran amor del griego a la ciudad y a la franquicia que le permitió cumplir su mayor sueño.

Un candidato que se enfría

Por otro lado, hasta las 21:00 h de hoy nada está cerrado. Los Bucks están a tiempo de traspasar a su jugador franquicia si así lo creen. Los equipos más interesados por Giannis han sido, hasta el momento, Knicks, Warriors, Heat y Timberwolves. Sin embargo, Golden State parece haber tirado la toalla con el griego. Esta madrugada se hacía oficial el traspaso de Kristaps Porzingis a San Francisco a cambio de Jonathan Kuminga y Buddy Hield. Un movimiento que puede haber descartado al equipo de Stephen Curry en la puja por Giannis Antetokounmpo. Con los Warriors prácticamente descartados, falta por ver hasta qué punto los otros candidatos están dispuestos a apostar por ‘Anteto’ y si los Bucks, finalmente, dejarán marchar a su hijo pródigo.