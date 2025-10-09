Giannis Antetokounmpo ironiza sobre su futuro: "En unos días dirán que me reuní con el Barça o el PSG"

Giannis Antetokounmpo ha decidido tomarse con ironía los rumores que lo vinculan con un posible cambio de equipo en la NBA. La estrella de los Bucks, que se prepara para su decimotercera temporada consecutiva con la franquicia, aprovechó su aparición ante los medios para reafirmar su compromiso con el conjunto de Wisconsin, aunque también dejó la puerta entreabierta a un futuro distinto: "Si en seis o siete meses cambio de opinión, también soy humano", declaró.

El nombre del jugador griego volvió a aparecer con fuerza en la prensa estadounidense después de que trascendiera una supuesta oferta de los New York Knicks. Sin embargo, Antetokounmpo se encargó personalmente de apagar las especulaciones, insistiendo en que su mente sigue centrada en los Bucks y en el objetivo de pelear por un nuevo anillo. A poco más de una semana del inicio de la temporada, el dos veces MVP de la liga aseguró sentirse motivado y con la misma ambición que lo llevó a conquistar el campeonato en 2021.

"Lo he repetido muchas veces: quiero estar en un lugar donde pueda ganar", expresó durante el media day del equipo. "Confío en mis compañeros, confío en esta franquicia. Estoy aquí para liderar a este grupo lo más lejos posible. Sabemos que el camino será duro, pero iremos paso a paso. Todo lo demás no tiene importancia", subrayó, dejando claro que su foco sigue en Milwaukee.

Giannis utilizó el humor para restar importancia a las informaciones que lo sitúan lejos de su actual franquicia. Con una sonrisa, lanzó una broma que rápidamente se volvió viral: "En unos días dirán que me he reunido con el Barça o el PSG. No se lo crean, porque estaré entrenando con los Bucks", comentó entre risas. Según él mismo explicó, ese mismo mensaje se lo ha transmitido a sus compañeros en el vestuario para evitar distracciones antes del arranque de la campaña.

A pesar de su tono distendido, el discurso de Antetokounmpo dejó entrever una reflexión más profunda sobre su futuro. El heleno es consciente de que en la NBA las circunstancias pueden cambiar muy rápidamente y que la estabilidad depende, en gran medida, de los resultados. "Si dentro de unos meses veo las cosas de otra manera, será una reacción natural. Todos evolucionamos, y las decisiones también pueden hacerlo", admitió con sinceridad.

Por ahora, el 'Greek Freak' seguirá siendo el motor de unos Bucks que aspiran a recuperar el trono de la NBA. Con su liderazgo y un compromiso renovado, Milwaukee confía en volver a colocarse entre los grandes candidatos al anillo. Los rumores seguirán apareciendo, pero Giannis ya ha dejado clara su postura: su presente (y al menos su futuro inmediato) siguen vestidos de verde.