Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Baloncesto

Giannis Antetokounmpo, demasiado para Georgia

La estrella de Milwaukee Bucks volvió con ganas al torneo tras descansar ante Chipre, y anotó 27 puntos en la paliza a Georgia (94-53)

El pívot de Milwaukee Bucks jugó a placer ante Georgia

El pívot de Milwaukee Bucks jugó a placer ante Georgia / FIBA

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Grecia dejó practicamente sentenciado su pase a los octavos de final del Eurobasket después del partidazo de su gran estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, que volvía al equipo tras darle descanso en el útimo encuentro ante Chipre.

La estrella de Milwaukee Bucks regresó con mucha hambre y fue todo un torbellino ante Georgia, a la que endosó 27 puntos, además de ocho rebotes y cuatro asistencias, además de dos robos.

Su gran actuación lideró la paliza a Georgia (94-53) que ya suma dos derrotas consecutivas, a la espera del encuentro de España ante los locales, donde no se espera otra cosa que un triunfo de los de Scariolo.

Anteto mantiene invicto a Grecia, uno de los candidatos al podio en el Eurobasket

Anteto mantiene invicto a Grecia, uno de los candidatos al podio en el Eurobasket / FIBA

Shengelia, casi testimonial

Dinos Mitoglou, con 17 puntos, además de tres triples, fue el compañero perfecto de ‘Anteto’, a la espera de seguir sumando con Bosnia posiblemente como siguiente victima en su camino.

Shengelia salió en el equipo titular pero no llegó a jugar apenas cuatro minutos

Shengelia salió en el equipo titular pero no llegó a jugar apenas cuatro minutos / FIBA

Georgia trató de presentar batalla en los primeros minutos aunque un parcial de 12-2 para los griegos abrió una brecha de 14 (36-22). Al descanso, ya dominaban de 17 para una plácida segunda mitad.

Noticias relacionadas y más

El azulgrana Tornike Shengelia tuvo una presencia casi testimonial al jugar apenas cuatro minutos, aportando dos tiros libres y poco más, a pesar de arrancar de nuevo, en el equipo titular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas