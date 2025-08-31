Giannis Antetokounmpo, demasiado para Georgia

Grecia dejó practicamente sentenciado su pase a los octavos de final del Eurobasket después del partidazo de su gran estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, que volvía al equipo tras darle descanso en el útimo encuentro ante Chipre.

La estrella de Milwaukee Bucks regresó con mucha hambre y fue todo un torbellino ante Georgia, a la que endosó 27 puntos, además de ocho rebotes y cuatro asistencias, además de dos robos.

Su gran actuación lideró la paliza a Georgia (94-53) que ya suma dos derrotas consecutivas, a la espera del encuentro de España ante los locales, donde no se espera otra cosa que un triunfo de los de Scariolo.

Anteto mantiene invicto a Grecia, uno de los candidatos al podio en el Eurobasket / FIBA

Shengelia, casi testimonial

Dinos Mitoglou, con 17 puntos, además de tres triples, fue el compañero perfecto de ‘Anteto’, a la espera de seguir sumando con Bosnia posiblemente como siguiente victima en su camino.

Shengelia salió en el equipo titular pero no llegó a jugar apenas cuatro minutos / FIBA

Georgia trató de presentar batalla en los primeros minutos aunque un parcial de 12-2 para los griegos abrió una brecha de 14 (36-22). Al descanso, ya dominaban de 17 para una plácida segunda mitad.

El azulgrana Tornike Shengelia tuvo una presencia casi testimonial al jugar apenas cuatro minutos, aportando dos tiros libres y poco más, a pesar de arrancar de nuevo, en el equipo titular.