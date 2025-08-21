Baloncesto
Giannis Antetokounmpo dispara las opciones de medalla de Grecia
La estrella de los Milwaukee Bucks debe ser la pieza que definitivamente empuje al cuadro heleno al podio del próximo Eurobasket tras demostrarlo en su primera aparición ante Letonia
Grecia ha ganado definitivamente opciones a medalla en el próximo Eurobasket con la presencia de una de las grandes estrellas de la NBA y campeón con los Milwaukee Bucks, el pívot Giannis Antetokounmpo.
Tras el sí definitivo de su equipo para disputar el torneo de selecciones que arranca el próximo 27 de agosto, Antetokounmpo ya dejó una señal clara de lo que puede aportar a su equipo en la competición en su primera aparición.
Y es que en su primera aparición con Grecia en el torneo Acrópolis se convirtió en el gran protagonista de su equipo al lograr 25 puntos y 10 rebotes en la victoria por 104-86 ante Letonia, en el primer partido del torneo heleno.
'Anteto' resuelve por la vía rápida
Una aparición de ‘Anteto’ que ofuscó al resto de su equipo, especialmente en los primeros 20 minutos donde lograba anotar ocho de sus nueve primeros lanzamientos, anotando 20 puntos en apenas 10 minutos de juego y dejando el duelo prácticamente sentenciado por 61-45 al descanso.
Con el encuentro encarrilado, el trabajo lo remataron sus compañeros como Larentzakis, con tres de tres en triples mientras Sloukas sigue siendo un jugador importante en el cuadro heleno, aportando 10 asistencias y ocho puntos en el triunfo griego.
Letonia trató de recuperar las diferencias sin lograrlo. Otra de las estrellas NBA en el cuadro letón, Kristaps Porzingis, se quedó en tan solo siete puntos, con 0 de 4 en triples en apenas 17 minutos de acción.
Grecia, que no había podido contar con Antetokounmpo en los encuentros previos de preparación, lograba un record de dos victorias ante Bélgica y Montenegro, y dos derrotas, sufridas ante Serbia-el gran favorito-, e Israel, aunque con la estrella en la pista, quizá su octava posición en las predicciones podría dispararse definitivamente a los primeros puestos, aunque luego tendrá que demostrarlo en el torneo.
