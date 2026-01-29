Baloncesto
La gesta del Uni Girona en Euroliga: "Hemos hecho historia"
El técnico del conjunto gerundense, Roberto Íñiguez, no pudo disimular su enorme satisfacción tras lograr la hazaña europea
EFE
El entrenador del Spar Girona, Roberto Íñiguez, aseguró, tras sellar el paso directo a la final a seis de la Euroliga con la victoria contra el Flammes Carolo Basket francés (89-58) que "las jugadoras han hecho historia y saldrán en los libros" y que el club ha tocado "un techo alto" y ha conseguido algo que "posiblemente no lo volveremos a ver".
"Ahora tenemos que disfrutar de lo que viene con toda la ambición. Con mucha ambición, pero disfrutando. Pelear, pero disfrutando", ha destacado el técnico vitoriano, que ha acabado la rueda de prensa bañado en agua por sus jugadoras.
Íñiguez también ha reivindicado que es "muy difícil" llegar a una final a seis porque tienen que "encajar muchas piezas" y ha admitido sentir "esa sensación placentera del trabajo hecho", ya sin el "estrés" y el "ansia" de tener que cerrar este gran éxito porque haber tenido que pasar por el playoff hubiera sido "duro" después de tener el paso directo "en la mano".
En el plano personal se ha mostrado en "plenitud" y ha reiterado que ha cerrado "un círculo" a nivel personal y profesional porque ha podido devolverle al Girona lo que le había quitado en anteriores eliminatorias con el Perfumerías Avenida.
El técnico del Girona también ha destacado que su equipo es "fantástico" y ha competido "muy bien" contra un rival "muy agresivo" como el Carolo hasta el punto de dejarlo en 58 puntos, en un encuentro "muy emocional" y casi sin errores.
