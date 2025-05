Gerard Encuentra: "Quiero que la gente vea compromiso, deseo e intensidad en el equipo"

Gerard Encuentra (Lleida, 1990) es uno de los grandes nombres de la temporada en la Liga Endesa. Tras el brillante ascenso conseguido el pasado curso, devolviendo al público ilerdense a la ACB 19 años después, su Hiopos ha sido uno de los equipos más divertidos de ver y que más difícil se lo ha puesto a sus rivales en el Barris Nord.

Son ocho de los 11 triunfos que atesora el equipo los que se han logrado en 'Lo Pionir'. Unas cifras que dejan la permanencia virtualmente asegurada, y que podría quedar sellada en esta jornada, en la que Encuentra y sus jugadores visitan a un Barça en horas bajas. Un partido complicado en una pista en la que ya han ganado esta temporada Joventut y Manresa, y a la que regresarán los exazulgranas Pierre Oriola, Rafa Villar y Oriol Paulí, tres de los líderes del equipo.

Antes de acabar la temporada, Encuentra atiende a SPORT en una charla que va más allá del baloncesto. Referentes de vida, valores y consejos para otros jóvenes entrenadores que ya le tienen como un referente: no hay que olvidar que su debut al frente del equipo en Liga Endesa se produjo con tan solo 34 años.

¿Cómo llegas a este final de temporada?

Siempre mantengo la máxima exigencia. La manera de trabajar del staff es con mucha responsabilidad, el proyecto ha crecido y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien y conseguir los objetivos. Al final, el equipo nunca ha podido tener un momento de respirar, y la situación de estar en zona peligrosa desgasta. Pero estoy muy contento de como estamos afrontando la temporada.

Ha cambiado mucho la realidad en poco más de un año…

Llevo cuatro años en el club y en el primer año nos venían a ver 1000 personas. Hemos ido creciendo y creando una unión que es parte del éxito del crecimiento que hemos tenido.

Hasta el momento, ¿cómo valoras el camino en Liga Endesa?

Que a falta de cinco partidos llevemos 11 victorias habla de que hemos hecho muchas cosas bien. Durante el transcurso de la temporada hemos tenido que resistir a momentos duros, siendo una campaña exigente. Si a principios de temporada nos preguntamos si firmaríamos a falta de cinco jornadas llevar 11 triunfos, pues todo el mundo lo firmaría. Está claro que hay que mejorar cosas porque es nuestro primer año, pero tenemos que estar contentos de como ha ido.

Gerard Encuentra ha firmado una gran temporada de debut en ACB con Hiopos Lleida / ACB Photo - Pol Puertas

Pedro Martínez, un gran referente para Encuentra

¿Cómo ha sido competir contra entrenadores que, cuando tú eras un niño, ya estaban entrenando a equipos de la ACB?

He admirado a muchos de ellos, he intentado copiarles cosas durante mi proceso. Ha sido ilusionante, motivante el hecho de ver si éramos capaces de ganar a 'x' equipo que tiene estas normas... También un reto personal de que me pueda asentar en esta liga, y todos los entrenadores me lo han puesto fácil, son muy cercanos. A veces los ves por la tele y les tienes respeto, pero la mayoría han sido muy cercanos.

¿Ha habido algún consejo o algún comentario de ellos que te haya llamado la atención?

Yo siempre he dicho que me fijaba mucho en Pedro Martínez, y cuando a él le han preguntado en previas de partidos contra Lleida, siempre ha tenido muy buenas palabras hacia nosotros. Pero no solo él, muchos entrenadores de la liga han valorado nuestro buen trabajo y al final son detalles que te llevas como entrenador.

¿Quiénes han sido tus referentes en el baloncesto y en la vida?

Mis padres son unos de mis referentes principales. Me han ayudado y guiado a llegar hasta aquí. En el ámbito más profesional me gusta mucho la filosofía de Pedro Martínez, seguía mucho también los sistemas de juego del Barça de Sarunas Jasikevicius, un entrenador que tenía mucho carácter como creo que yo también tengo algo. Han sido referenciales para mí.

La importancia de jugar en el Barris Nord

Ocho de los 11 triunfos han llegado en el Barris Nord. ¿Cómo se explica lo que se crea en vuestra casa?

Siempre digo que no se puede explicar, hay que venir a verlo. Es una fiesta, algo espectacular, e invito a que cualquier aficionado que se lo pueda permitir, que venga. No sabría definirlo con palabras... Se crea una sinergía con el equipo, un ambiente de baloncesto encabezado por el Nucli Bourdeus que contagia al resto de la gente, y eso hace que en casa nos sintamos con mucha más energía que cuando jugamos de visitantes. Por eso hemos conseguido más victorias, porque en los malos momentos nos acompañan y en los más buenos hacen que todavía sean mejores. Es una pista ruidosa, caliente, da mucho gusto y aprovecho para darles las gracias de nuevo.

Ha sido una temporada con muchos movimientos en la plantilla...

A final de curso podremos acabar de hacer la valoración y mirarlo con algo más de perspectiva. Entramos algo tarde al mercado porque fuimos los últimos en llegar a la categoría, y a algunos equipos como Palencia en el pasado también les condicionó. Hemos tenido ciertas dificultades para acabar de conseguir las piezas interiores que nosotros deseábamos y han llegado muchos jugadores con contratos temporales. Si sumas estas piezas que no hemos acabado de encontrar durante todo el año, más algunas carencias en algunas posiciones y otros jugadores que no han acabado de funcionar y que nos ha obligado a hacer cambios, pues al final nos ha hecho tener mucho movimiento, y como entrenador tiene esa parte de dificultad en la gestión. Parece que estés en una pretemporada constante porque hay que enseñarle a los jugadores todo desde cero, tiene un punto de desgaste, pero en ese sentido el club ha sido valiente y ha intentado hacer lo que hiciese falta para que el equipo mejorase y pudiese estar una temporada más en ACB.

¿Cuál es la propuesta de juego de Gerard Encuentra?

Me gusta que mis equipos sean agresivos defensivamente, que presionen toda la pista y que incomoden al ataque rival impidiendo que reciban fácil. Lo basaría en que me gusta mucho la intensidad, soy un amante de la intensidad. Cuando defiendes de esa manera provocas errores en el rival que te permiten correr, y eso es algo básico en mi filosofía.

Gerard Encuentra celebra un importante triunfo de su equipo en Granada / ACB Photo - Fermín Rodríguez

Los valores vitales aplicados al baloncesto

¿Hay valores de la vida que se pueden trasladar al baloncesto y viceversa?

En nuestra propuesta ofensiva queremos ser generosos. Si hay un compañero con una mejor posición que tú, en vez de tirar para hacer tus números, premiamos mucho más el jugar en equipo o hacer un 'extra pass', a que uno mismo quiera brillar. El trabajo del equipo siempre por encima del individual. Nos pone muy contentos lograr una victoria de equipo por encima de otra lograda por un jugador que anote 38 puntos, siempre entre comillas, ya que es algo que puede pasar en algún momento. Nuestra filosofía de entender la vida también la trasladamos a la filosofía de entender el basket, y lo que queremos es mucho esfuerzo. Somos un proyecto humilde y los valores que la gente tiene que ver identificados con este Lleida son valores de intensidad, esfuerzo, solidaridad o compromiso. A mí lo que me gustaría es que cuando la gente vea al Lleida vea que estos tíos tienen compromiso, van con una intensidad alta y tienen deseo.

¿Cambia algo en estas semanas en las que parece que la salvación ya está hecha?

No, porque a la gran mayoría de entrenadores nos gusta ser cautos, y "fins que no estigui al sac i ben lligat" (asegurado), no nos gusta anticiparnos a ninguna situación. Intentamos trabajar con la máxima naturalidad y también con un punto de ambición: si conseguimos la permanencia, lo que querremos será alcanzar el máximo número de victorias posibles para acabar mejor posicionados en la clasificación y tener el orgullo propio de haberlo logrado.

Máxima ilusión en la visita al Barça

¿Impresiona visitar el próximo domingo al Barça en el Palau Blaugrana, o es una gran oportunidad por el delicado momento que atraviesan?

Siempre gusta jugar en las pistas importantes de la ACB, de esos equipos que están considerados los mejores de Europa, y hay ese punto de ilusión y motivación mayor que en otras citas. Intentamos centrarnos en lo nuestro y lo que depende de nosotros, y no tanto en el rival. Sabemos que el Barça llega algo tocado por las dos derrotas ante Mónaco y Leyma Coruña, y estos equipos pocas veces acostumbran a encadenar tres derrotas consecutivas. Pero tenemos ese reto, de ver si somos capaces de hacerlo y jugar un poco con el nerviosismo que puedan tener.

En clave Barça, la afición sigue el progreso de Oriola, Villar y Paulí. ¿Qué nos puedes decir de ellos?

Son tres jugadores que han entendido muy bien lo que necesitaba este proyecto. En muchos momentos de la temporada han sido líderes en el vestuario y del grupo. Se han involucrado mucho con el proyecto y la gente, y eso ha hecho que en momentos delicados de la temporada diesen pasos al frente para que esto funcionase mejor.

Hubo un cuarto exjugador azulgrana, Michael Caicedo, que no contó con muchos minutos y se ha marchado a Francia. ¿Pasó algo?

A principios de temporada ya hablamos con él y de su rol. A medida que avanza la temporada y cuando entras en una dinámica más negativa, como entrenadores acostumbramos a recortar algo la rotación. Él quedó algo fuera, le salió la oportunidad de ir a Francia, algo que le hacía ilusión, y como se había portado tan bien con nosotros, con una actitud muy buena y con buena predisposición, pues le comprendimos e intentamos ayudarle. Nos pidió salir y para devolverle el agradecimiento, pues no pusimos ningún problema.

Michael Caicedo, en el partido ante el Barça de la primera vuelta / ACB Photo - Pol Puertas

Su deseo de futuro

¿Qué opinas sobre el auge del desembarco de los jóvenes a Estados Unidos y a su baloncesto universitario?

Está claro que supone un problema. Estamos viendo ya que incluso jugadores no tan jóvenes, de 21-22 años y que no están en etapa formativa todavía pueden volar hacia allí. No sé a quién le corresponde, pero se tendrá que mirar como retener este talento joven que ahora está emigrando. Es complicado por lo que están pagando allí, se habla de mucho dinero, y no sé cuál es la solución, pero está claro que hay que plantear algo para intentar retener este talento.

¿Por dónde pasa tu futuro?

Todavía soy un entrenador 'rookie', no tenemos aún la permanencia, y lo que me gustaría es seguir aquí creciendo. Estamos hablando de la segunda mejor liga del mundo, con todos los retos importantes que supone. Ojalá pueda seguir aquí muchos años.

Gerard Encuentra quiere seguir creciendo en el Hiopos Lleida / ACB Photo - Pol Puertas

¿Qué consejo darías a los jóvenes entrenadores que ven como un compañero de 35 años ya entrena en Liga Endesa?

Nunca he buscado, de primeras, llegar hasta aquí. Las cosas se han ido dando, también hay un factor de suerte y uno de trabajo. Les aconsejaría que disfruten cada temporada, que intenten seguir mejorando y aprendiendo con formación, acudiendo a clínics, viendo vídeos, charlas, algo de autoformación. Y después ya se sabe que muchas veces esto no depende de uno mismo, hay que estar en el momento y lugar indicados y tener ese factor de la fortuna de tu parte. Pero que no se debe hacer como un objetivo, sino como una pasión.