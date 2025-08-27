Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EUROBASKET

Georgia - España: Horario y dónde ver el partido del Eurobasket 2025

A qué hora y dónde ver el Georgia - España del Eurobasket 2025

España, en su victoria frente a Bélgica (59-52) durante su última aparición oficial en el Eurobasket / SPORT

Ronald Goncalves

Georgia y España se enfrentan este jueves 28 de agosto en el primer partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el Georgia - España y dónde ver el partido en España.

Así, pues, cabe recordar que los dirigidos por Sergio Scariolo, durante la clasificación al presente torneo, se impusieron a Bélgica (59-52), perdieron contra Letonia (83-66), derrotaron a Eslovaquia (84-71) y nuevamente a Eslovaquia (76-72).

Los 12 elegidos por Scariolo para obrar el ‘milagro’ en el Eurobasket 2025

Por su parte, los georgianos se presentan a la instancia después de perder ante Serbia (63-54), vencer a Dinamarca (62-60), vencer a Finlandia (81-64) y nuevamente a Finlandia (90-83).

Asimismo, España se muestra con la ventaja histórica en lo que a sus duelos directos con Georgia se refiere, ya que suman tres victorias y una derrota entre 2013 y 2022, viniendo precisamente de una conquista 90 a 64 en el Eurobasket de dicho año.

HORARIO DEL GEORGIA - ESPAÑA DEL EUROBASKET

El partido entre Georgia y España, correspondiente al primer partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025, se disputa este jueves 28 de agosto a las 14:00 (CET).

DÓNDE VER EL GEORGIA - ESPAÑA DEL EUROBASKET

En España, el partido del Eurobasket entre Georgia y España se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

