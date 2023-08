Gasol, a un día del Salón de la Fama: "Es una locura"

Kareem Abdul-Jabbar y Toni Kukoc serán los presentadores de Gasol en la ceremonia del Salón de la Fama Con Gasol entrarán al Salón de la Fama el alemán Dirk Nowitzki y el francés Tony Parker

Pau Gasol, a solo un día de convertirse en el primer jugador español en entrar al Salón de la Fama del Baloncesto, aseguró este viernes que siempre sintió "un gran orgullo" defendiendo la camiseta de la selección de España en las competiciones internacionales.

"Siempre tuve un gran orgullo jugando para mi equipo nacional. Me beneficié enormemente de ser desafiado cada verano, de jugar con mis compañeros", dijo en una rueda de prensa.

"Siempre significó algo muy especial desde el día uno sentir el amor y el apoyo de mi país", añadió Gasol, quien aseguró que su único objetivo con la selección española era que sus compatriotas se sintieran "orgullosos" de su equipo.

Doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, Gasol será uno de los protagonistas de la ceremonia del sábado junto a otras estrellas de este deporte como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

La gala tendrá lugar en el Symphony Hall de Springfield a las 02:00 del sábado al domingo.

No obstante, la programación de The Naismith Basketball Hall of Fame para su promoción de 2023 empezó este viernes con la rueda de prensa oficial con los homenajeados que se celebró en el hotel y casino Mohegan Sun de Uncasville.

"Todavía intento procesarlo (...). Es una locura", admitió un Gasol relajado y sonriente en la víspera del gran homenaje y vistiendo deportivas y un polo oscuro ante los periodistas.

"Estar en el Hall of Fame es un tremendo honor, es una sensación única y difícil de describir. Estoy muy feliz, realmente ilusionado de estar en este momento y de compartirlo con una clase tan excepcional como de 2023, con estos grandes compañeros y compañeras", añadió.

Gasol resaltó que está "disfrutando cada momento, cada segundo" y también quiso acordarse de sus "raíces" y de todo lo que le ha traído hasta este momento.

"Las raíces de cada persona te ayudan siempre a conseguir lo que consigues en la vida. Haber crecido en España, en Sant Boi, haber crecido en el sistema de ahí, me ha hecho apreciar muchas cosas y formarme como jugador y como persona. Estoy muy agradecido por todo", indicó el exjugador, quien confió en que "mucha gente" sienta que este reconocimiento es también "parte de ellos".

Por otro lado, el pívot catalán destacó que esta promoción de 2023 supone un "logro increíble" para el baloncesto europeo e internacional ya que con Gasol entrarán al Salón de la Fama el alemán Dirk Nowitzki y el francés Tony Parker.

"Este deporte ha crecido mucho desde que empezamos a jugar (...). Creo que podemos estar muy orgullosos de haber llevado el baloncesto internacional a un nivel más alto", indicó Gasol, quien señaló asimismo que las actuales estrellas europeas de la NBA, como Nikola Jokic, Luka Doncic o Giannis Antetokounmpo, continúan abriendo camino y están impulsando el baloncesto internacional "al siguiente nivel".

"Es muy especial compartir este momento con Dirk y Tony porque es extraordinario. Y es algo que era impensable hace no tanto", apuntó.

Este tributo a Gasol llega sólo cinco meses después de que los Lakers, el equipo en el que formó una dupla inolvidable con Kobe Bryant, retiraran su camiseta con el dorsal 16.

Gasol se unirá a los entrenadores Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel como los únicos representantes españoles en el Salón de la Fama.

Dos leyendas del baloncesto como Kareem Abdul-Jabbar y Toni Kukoc serán los presentadores de Gasol en la ceremonia del Salón de la Fama.

Seis veces All-Star de la NBA, Gasol, de 43 años, también dejó una huella imborrable en la selección española, con la que ganó el Mundial de 2006, los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015 así como tres medallas olímpicas (plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y bronce en Río 2016).