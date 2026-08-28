De ganar el Mundial a hacerse multimillonario con sus empresas: "Es más improbable ser campeón del mundo que tener una empresa que facture millones"

Carlos Martínez, el que ha sido capitán de la selección española de 3x3 y ganó el oro en el Mundial de 2025 en Mongolia, ha sido noticia por convertirse en multimillonario tras cambiar el baloncesto por la empresa. Antes jugó 5x5 en la cantera del Básquet Coruña y debutó joven en la Euroliga con Baskonia, pero se especializó en 3x3.

Apostó por esta disciplina olímpica que se juega en una sola canasta, tras ser apartado del equipo de 5x5. Con la selección española se proclamó campeón del mundo en Mongolia el año pasado, colgándose el primer oro nacional en esta modalidad.

Él mismo anunció a través de sus redes sociales que se retiraba de la selección con el siguiente comunicado: "Dicen que el capitán debe ser el último en abandonar el barco. Y estoy de acuerdo, pero solo cuando el barco se hunde. Cuando el barco navega viento en popa, es un privilegio ceder el timón. Hoy quiero anunciar que he decidido cerrar mi etapa como jugador en la Selección Española".

Prefirió centrarse en los negocios

Martínez se ha querido focalizar en otros objetivos enfocados al mundo empresarial. "Es más improbable ser campeón del mundo que tener una empresa que facture millones", dice. A los 30 años fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 por su faceta emprendedora. El deportista se ha convertido en millonario por fundar o participar en varias empresas relacionadas con el deporte.

Entre algunas de sus empresas destaca Wellbeinn, un negocio de productos de recuperación deportiva que, en un principio, empezó con tecnología de rehabilitación y se ha terminado especializando en tecnología de biohacking, recuperación deportiva y bienestar en casa.

Martínez tiene otros proyectos relacionados con la salud y la sostenibilidad, como Ecoballution, que recicla residuos marinos para material deportivo, como, por ejemplo, la fabricación de redes de baloncesto hechas con residuos marinos reciclados.

Forbes lo incluyó en su lista de talentos empresariales jóvenes

Por estos negocios, Forbes lo incluyó en su lista de talentos empresariales jóvenes. Se ha estimado que con Wellbeinn ha llegado a facturar alrededor de 1,5 millones de euros al mes. Asegura que, mientras estaba atravesando un mal momento deportivo, compaginar el emprendimiento con su disciplina le ayudó a gestionarlo.

También está vinculado con otros siete negocios, como Neofit, un centro de formación y entrenamiento personal y deportivo, y Xtenos, empresa que se centra en la distribución de material deportivo, entre otros. En entrevistas anteriores ha dicho que gestiona varias empresas que, en conjunto, facturaban decenas de miles de euros al mes.

Él mismo insiste en que "a ganar dinero se aprende, es como ir en bicicleta", que se formó de manera intensiva en inversiones y negocios mientras competía, y que no se considera un genio, sino alguien muy disciplinado y constante.