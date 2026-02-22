Galbiati: "A las tres de la madrugada estábamos hablando de cómo jugar el partido"

El entrenador del Kosner Baskonia, el italiano Paolo Galbiati, se mostró muy satisfecho por haber ganado este domingo la Copa del Rey en València y por haberlo hecho con el juego que les caracteriza y que es el que más le gusta.

"Hemos ganado jugando con baloncesto de Baskonia, con el juego que me gusta, me gustan defender como animales pero el ataque me gusta mucho", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Real Madrid (89-100).

"La primera parte hemos empezado jugando situaciones lentas, el 'staff' me dijo de jugar rápido, nuestro juego. De inicio queríamos atacar a Tavares y a Len con tiros abiertos pero estábamos lentos y cuando hemos empezado a mover su defensa de lado a lado el partido ha cambiado", añadió.

El italiano dijo estar muy feliz por el club, la afición, sus jugadores y sus ayudantes. "A las tres de la madrugada estábamos hablando de cómo jugar el partido y el cuerpo médico lo mismo, aún estaban acabando el trabajo", señaló.

"Ha sido un partido muy duro, empezamos muy mal pero defensa tras defensa nos hemos recuperado y en ataque cuando hemos movido la defensa del Real Madrid de lado a lado hemos ido creyendo. El 17-33 del último cuarto es emocionante", añadió.

"El Madrid es un equipo increíble, han hecho un partido muy bueno. Campazzo es un dolor de cabeza, como Tavares y Hezonja. Sergio Scariolo tiene muchos trofeos", recordó. Además, Galbiati felicitó a la ACB, a Valencia y a todos los que forman parte de la Copa. "Hace dos años en Italia acuchillaron a dos seguidores y aquí el ambiente es increíble", destacó.