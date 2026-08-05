Gabriel Deck deja de ser extracomunitario en el Real Madrid

Buenas noticias para el Real Madrid y en especial, para la planificación deportiva de la próxima temporada. Después de llevar en España desde 2018, con la única pausa de abril de 2021 hasta enero de 2022, Gabriel Deck ya cuenta con la nacionalidad española.

El alero argentino, que ha labrado en el conjunto blanco una importante trayectoria cargada de títulos, entre los que destacan la Euroliga de 2023 y cuatro Ligas Endesa, ocupaba plaza de extracomunitario, algo que condicionaba las convocatorias de los madridistas en las competiciones ACB.

Joel Parra y Gaby Deck, en un Clásico / ACB Photo - Victor Salgado

La limitación de las fichas extracomunitarias y los 'cupos'

En ellas, cada equipo puede presentar un máximo de dos jugadores extracomunitarios en convocatorias de 12 efectivos, en las que también tiene que haber cuatro jugadores de formación local, conocidos popularmente como cupos.

En Euroliga, la normativa es distinta, con la posibilidad de tener en convocatoria a 12 jugadores extracomunitarios. Las ligas domésticas buscan preservar a los jóvenes talentos que se forman en ellas, mientras que la competición continental prima el mayor nivel y el número más alto de estrellas.

Jan Vesely y Gabriel Deck, en un Clásico / ACB Photo - Víctor Salgado

Al fin, pasaporte español para Deck

Ahora, la situación con Deck ha cambiado. Después de recibir la nacionalidad española a finales de julio, la periodista Pilar Casado confirmó que el alero blanco podrá jugar con su pasaporte español, de manera que ya no será extracomunitario. Tampoco 'cupo' o jugador de formación local pese a tener la nacionalidad española. Será jugador comunitario, tal y como le ocurre a su compañero y compatriota Facundo Campazzo.

El base argentino aterrizó en el baloncesto nacional hace más de una década (2014), y tras una aventura en la NBA (Denver Nuggets y Dallas Maverick) de un par de años, y la finalización de la temporada 22/23 en el Estrella Roja, el cordobés vive su segunda etapa en el Real Madrid. Campazzo recibió la nacionalidad española en 2017, año en el que dejó de ser extracomunitario. En cambio, el caso de Deck se ha dilatado excesivamente en el tiempo, pero ya está resuelto.

Gabriel Deck, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Pol Puertas

Los 'extras' del Madrid

Ante los diferentes movimientos que ha habido en la plantilla de Pedro Martínez, Chuma Okeke es, a día de hoy, el único jugador extracomunitario. Se da por cerrada la llegada del pívot Damian Jones, que actualmente está jugando en los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico y que también será 'extra'.

En todo caso, el Madrid pone punto final a una situación que parecía atrapada en el tiempo, pero que finalmente ha encontrado solución: después de años y años, Gabriel Deck ya no ocupa plaza de extracomunitario en las competiciones ACB.