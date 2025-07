El futuro de Mirotic sigue en el aire

Nikola Mirotic sigue como agente libre. El ex de Barça y Madrid finalizó su etapa en el Olimpia Milano la pasada temporada, una vez su equipo dijo adiós a la posibilidad de ganar el título de la Lega italiana. Desde entonces, ningún equipo ha anunciado la incorporación del jugador, a pesar de sus constantes vinculaciones con el AS Mónaco.

El montenegrino ha estado un total de dos temporadas en la entidad italiana, aunque su contrato finalizaba en el año 2026. Aun así, el jugador tuvo claro que era hora de poner fin a esta etapa y buscar un nuevo proyecto. "Nikola Mirotic nos dijo hace un tiempo que quería tener una nueva experiencia en un nuevo sitio", confirmó Christos Stavropoulos, presidente de Olimpia Milano.

Su paso por Italia no ha sido ni mucho menos exitoso. En ninguna de las dos temporadas, Mirotic ha conseguido llevar a su equipo a los playoffs de la Euroliga, quedando en decimosegunda y decimoprimera posición sucesivamente. El único gran éxito de la franquicia fue el título de Lega A de la temporada 23/24 ante la Virtus Bolonia en la final.

Mirotic se emocionó en su regreso al Palau / DANI BARBEITO

Sus prestaciones en Milán no han sido inferiores a las que tuvo en el Barça. El nivel de Mirotic ha sido muy alto, con una media en Euroliga de 17,7 puntos y 6,4 rebotes por partido en esta última temporada, unos datos muy similares a los de la anterior. En el último año en el Barça, sus estadísticas fueron de 15,4 puntos y 4,3 rebotes por encuentro.

Es decir, Mirotic no está ni mucho menos acabado y sigue siendo uno de los mejores jugadores de Europa. En su momento se afirmó que el jugador lo tiene hecho con el Mónaco por un contrato de dos años, pero de momento no hay nada oficial y estamos a mediados de verano. Eso sí, tal como dijo el presidente de los italianos, el jugador busca "un nuevo sitio".

Nicola Mirotic, en un partido con Olimpia Milano / Euroleague

Si volviera a España, no se trataría de un lugar desconocido para él. El montenegrino ha estado tanto en Madrid como en Barça, y los primeros no se han mantenido muy alejados del jugador durante estos últimos meses. En cambio, los blaugrana parecen no estar interesados en un viejo conocido para ellos, que militó en el Palau Blaugrana desde 2019 hasta 2023.

Un salario muy similar al de Willy

Mirotic fue uno de los referentes de aquel Barça y salió por la puerta de atrás ante los problemas de masa salarial que arrastraban los blaugrana. El montenegrino, durante su etapa en el Olimpia Milano, ha cobrado alrededor de 2,5 millones de dólares por temporada, situándose entre los mejores pagados del Viejo Continente.

Un salario que no se sitúa nada lejos del que cobra Willy Hernangómez en el Barça, siendo el jugador mejor pagado de la plantilla: unos 2,25 millones de dólares. Uno de los mejores jugadores de la Euroliga sigue como agente libre y con el futuro en el aire para la próxima temporada. Todo apunta a Mónaco, pero todo puede cambiar mientras no haya oficialidad.