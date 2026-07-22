El futuro de Hezonja depende de... ¡LeBron James!

La decisión de Mario Hezonja se produjo 'in-extremis', a pocas horas de que caducara su cláusula de salida a la NBA y la posibilidad de regresar a los Estados Unidos. El croata la ejecutó dentro del tiempo estipulado y con ello puso fin a un período de cuatro años en el Real Madrid, donde ha sido muy querido, pero también muy polémico en algunos momentos.

Nadie duda del talento de Mario Hezonja. Tampoco lo hacen en la NBA; hay varios equipos que están muy interesados en hacerse con los servicios del jugador croata. Pero todavía no es el momento. Primero hay que esperar a que LeBron James abre la boca y pronuncie el nombre de la franquicia que va a disfrutar del que probablemente será su 'último baile'.

Mario Hezonja abandona el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

Hezonja, a los 31 años, ha considerado que todavía tiene un hueco en la liga más mediática del mundo. Que todavía, dicho coloquialmente, no se le ha pasado el arroz. En el año 2015, fue elegido número 5 del Draft, aunque su rendimiento no fue excelente precisamente. Pasó por Orlando, Nueva York y Portland antes de poner rumbo al continente europeo.

Según el periodista Marc Stein, varias franquicias de la NBA quieren a Hezonja, pero no van a realizar ningún movimiento hasta que se conozca la decisión de LeBron. Y es que precisamente el interés llega por parte de las candidatas a hacerse con 'King James'. Dependiendo de si aterriza o no en dichos sitios, habrá un mayor presupuesto o necesidad de un jugador como Hezonja.

El ‘Rey’ cambia de trono: LeBron James no seguirá en los Lakers / Europa Press/Contacto/Ariana Rui

Se desconoce cuál será el destino de LeBron, aunque en las últimas horas ha cogido fuerza el nombre de Miami Heat. Y no es para menos. El equipo de Florida programó por equivocación una rueda de prensa de LeBron James en su canal de YouTube para el próximo 27 de julio. Sin embargo, Miami explicó que era un material que estaban preparando por si se daba el fichaje.

El recambio de Hezonja... y los pretendientes de LeBron

Por el otro lado, el Real Madrid deberá moverse para suplir la ausencia de Mario Hezonja. Parece que los blancos ya tienen atado a Mikael Jantunen, procedente del Fenerbahçe turco. El ala-pívot finés no ha ejecutado su cláusula de salida a la NBA y todo hace indicar que se pondrá a las órdenes de Pedro Martínez. Aunque sea un buen jugador, no es tan diferencial como el croata.

El efecto dominó de LeBron provoca que varios jugadores estén esperando la decisión de la leyenda de la NBA para conocer su propio futuro. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers y Miami Heat son las franquicias favoritas para hacerse con él. Su agente, Rich Paul, reconoció hace pocos días que "no os haré esperar mucho más". Hasta Adam Silver, comisionado de la NBA, está esperando a que LeBron decida su futuro para cerrar el calendario del próximo curso.