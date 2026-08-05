¡Fuera del play-in! La Euroliga no ve al Barça ni entre los diez primeros

El papel que jugará el Barça de basket la próxima temporada es toda una incógnita. A 5 de julio, parece más que claro que no es candidato a levantar la Euroliga, pero no se puede afirmar nada con total seguridad y hay que dejar trabajar. Las incorporaciones realizadas lo sitúan en media tabla, según la predición realizada por unos especialistas de la Euroliga, fuera de los objetivos por los que el aficionado azulgrana estaba acostumbrado a pelear.

Desde que se implantó la novedad de la fase clasificatoria al play-off mediante un play-in, el Barça no había faltado a la cita del play-off... hasta el año pasado. Y ya sabe lo que es disputar un 'last call', tras finalizar noveno la pasada liga regular. En el primer enfrentamiento del play-in, venció al Estrella Roja en el Palau Blaugrana (80-72), pero luego cayó en el decisivo partido en Mónaco (79-70) y se quedó sin disputar la fase final.

Ni play-in

Hay muchas dudas alrededor del nuevo Barça que dirigirá Aleksander Sekulic. No es por el talento o la calidad de estos jugadores, sino más bien por su adaptación al baloncesto europeo. No hay que olvidar que, de los nueve fichajes (solo siguen Núñez, Punter, Brizuela y Parra), tres de ellos (Umude, Martin y Evbuomwan) cruzan el charco por primera vez y hay que sumar otros tres que debutarán en la Euroliga (Gibson, Ubal y Nkamhoua).

Los expertos de la Euroliga han situado a la entidad culé en 11ª posición. Argumentan que "hay muchos jugadores en esta plantilla con algo que demostrar" y que, si el nuevo técnico, Sekulic, es capaz de formar un buen equipo, "su talento podría convertir al Barcelona en un equipo muy entretenido de ver". Sin duda, mucho trabajo por hacer.

Solo un equipo español entre los ocho primeros

La Euroliga no es demasiado optimista con las actuaciones de los equipos españoles la próxima temporada. Solo han incluido uno en los puestos del play-off, aunque entre los cuatro primeros. El Real Madrid de Pedro Martínez sería equipo de Final Four junto a tres equipos que repetirían respecto la pasada campaña: el Panathinaikos de Obradovic, el Olympiacos de Bartzokas y el Fenerbahçe de Jasikevicius.

La entidad blanca, pese a perder a Mario Hezonja, se ha reforzado bastante bien con pocas incorporaciones. Menos es más. Un perfil anotador como Luwawu-Cabarrot para las posiciones exteriores y dos interiores versátiles como Jaime Pradilla y Mikael Jantunen. Y aún puede llegar algún refuerzo más.

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En cuanto a Valencia y Baskonia, los taronja quedarían una posición por detrás del Barça (12º) tras perder a jugadores capitales como el propio Pradilla, Jean Montero o Brancou Badio. Los vascos, por su parte, terminarían al fondo de la tabla (19º), con mucho por demostrar tras las salidas de Forrest, Luwawu-Cabarrot o Diakité. En último lugar, el potente Dubai Basket de Xavi Pascual finalizaría 6º y sería claro candidato a disputarse el título.