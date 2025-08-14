La 'candidata' Francia pone 'deberes' físicos a la España más joven

"Otro 'milagro' en el Eurobasket es difícil que suceda", declaró el seleccionador Sergio Scariolo en la víspera del amistoso ante Francia de este jueves en Badalona en el que España ha caído por 67-75 pese a mostrar más señas de identidad que en los primeros partidos de preparación del Campeonato de Europa.

España - Francia (baloncesto, amistoso), 14/08/2025 AMISTOSO ESP 67 75 FRA Alineaciones ESPAÑA, 67 (14+21+17+15): Sergio de Larrea (4), Alberto Abalde, Xabi López-Arostegui (5), Juancho Hernángomez (7), Willy Hernangómez (13) -cinco inicial-, Josep Puerto (7), Mario Saint-Supéry (2), Jaime Pradilla (6), Darío Brizuela (7), Joel Parra (7), Yankuba Sima (3) y Santi Yusta (6). FRANCIA, 75 (25+18+15+17): Matthew Strazel (6), Elie Okobo (10), Bilal Coulibaly, Guerschon Yabusele (12), Vincent Poirier (1) -cinco inicial-, Alex Sarr (3), Zaccharie Risacher (12), Sylvain Francisco (5), Jaylen Hoard (13), Timothey Luwawu-Cabarrot (2), Théo Maledon (2), Nadir Hifi (7) y 'Mam' Jaiteh (2).

La subcampeona olímpica impuso su físico y puso deberes en el rebote y en la defensa del base de cara al debut en el Eurobasket que llegará el 28 de agosto contra Georgia. España salió con una defensa agresiva y un motivado Willy Hernangómez, quien realizó un 'matazo' ante Poirier, pero si anota un tiro libre de cuatro...

Poco a poco se imponía el poderío galo. Sin Santi Aldama (ni Alberto Díaz), el exmadridista Yabusele lideró un primer estirón (5-8, min. 4:59) y Darío Brizuela provocó una mejoría española. A día de hoy, es el mejor base de la selección, porque a Sergio de Larrea y a Saint-Supéry aún le falta... pero Scariolo no se decide

Alex Sarr y Yankuba Sima, en plena lucha / EFE

Con 11 pérdidas y 11 rebotes concedidos en el aro propio, España sufrió y el triple de Brizuela no evitó que los de Frédéric Fauthoux cerrasen el primer cuarto 11 arriba tras un triple de Hoard (14-25). Francisco (ex del Manresa) y Risacher (hijo del mito Stéphane) hurgaron en la herida y Francia se marchó por 14 (15-29).

España regresó desde la segunda unidad, con un '3+1' de Santi Yusta que culminó un 7-0 (21-29). A partir de ahí, buen trabajo que estropeaban las pérdidas y las segundas (y hasta terceras opciones) de sus rivales. Al descanso, un ilusionante 35-43 con demasiadas faltas señaladas en un mejorable trabajo arbitral.

La selección mostró sus señas de identidad ideales en el regreso de los vestuarios y obligó a Fauthoux a parar el partido tras un triple inverosímil de Joel Parra y dos canastas de Jaime Pradilla (42-46, min, 23:29), quien aportó junto a Parra mucho más físico que los Hernangómez. Un matazo de De Larrea situó el 44-46.

Luwawu-Cabarrot roba una bola a Willy Hernangómez / EFE

Francia recuperó el físico para iniciar una serie de robos que la impulsó al 47-58 (min. 27:25) y España volvió a regresar en pleno concierto arbitral de silbato en do mayor para cerrar el cuarto a seis puntos (52-58), renta que se redujo a 4:48 del final tras las dos únicas canastas en juego de Juancho Hernangómez (60-64).

Josep Puerto falló dos triples tras buenas circulaciones y una canasta y un 'dos más uno' de Risacher dispararon a los galos definitivamente (62-71 a falta de 3:03). Los de Scariolo lo siguieron intentando hasta caer por 67-75 en un duelo muy positivo con 'tareas pendientes'.