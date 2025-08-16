Suscripción

Francia - España, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo hoy

La selección española se mide en el Accor Arena a la vigente plata olímpica en la preparación del Europeo

BADALONA, 14/08/2025.- El pívot de la selección española de baloncesto Yankuba Sima (d) lucha con Mouhammadou Jaiteh, de la selección francesa, durante el partido amistoso preparatorio para el Eurobasket 2025 que los combinados nacionales de España y Francia juegan hoy Jueves en Badalona. EFE/ Enric Fontcuberta

Isaac Fandos

Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre Francia y España y Francia en el Accor Arena de París.

