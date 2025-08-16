En directo
Baloncesto
Francia - España, en directo: amistoso de preparación del Eurobasket, en vivo hoy
La selección española se mide en el Accor Arena a la vigente plata olímpica en la preparación del Europeo
Isaac Fandos
Sigue en directo y online el partido de preparación del Eurobasket entre Francia y España y Francia en el Accor Arena de París.
7-20 | M.7 | 1 CUARTO
El triple de Santi Yusta, que está enchufadísimo. Como está España.
7-17 | M. 6 | 1 CUARTO
Triple de Saint-Supéry, y España que coge diez puntos de ventaja. Muy bien hoy.
7-14 | M. 5 | 1 CUARTO
No falla tampoco Yusta en la personal. Mejorando ahí.
7-12 | M.4 | 1 CUARTO
Bien a tabla Parra, más cinco España.
7-10 | M.5 | 1 CUARTO
Ahora sí, dos de dos de Willy desde el tiro libre.
7-8 | M.4 | 1 CUARTO
Gran canasta de Yabusele girando bajo el aro.
5-8 | M.3 | 1 CUARTO
Gran rebote en ataque y canasta de Willy.
5-6 | M. 3 | 1 CUARTO
Mate de Juancho, para poner a España por delante. No lo hizo en todo el partido en Badalona.
5-4 | M.2 | 1 CUARTO
Uno de dos para Willy desde la personal. Necesita más de él España.
5-3 | M.2 | 1 CUARTO
Qué bien Coulibaly chocando y marcando los pasos.
