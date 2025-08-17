Francia confirma la ausencia de Poirier en el Eurobasket y Nadir Hifi es el otro descarte

El entrenador de la selección francesa de baloncesto, Frédéric Fauthoux, desveló este domingo quiénes serán los 12 jugadores que integrarán la plantilla del equipo para el Eurobasket 2025, tras los descartes del pívot Vincent Poirier y el escolta Nadir Hifi.

En el caso de Poirier, el pívot sufrió unas molestias en su rodilla derecha durante el partido amistoso jugado contra España en Badalona (Barcelona), que hacían presagiar que no llegaría a la cita europea, mientras que la decisión sobre el escolta ha sido técnica.

La ausencia de Poirier deja al equipo francés sin un 'cinco' de peso ya que no estarán jugadores de la calidad de Wenbanyama, ni tampoco Rudy Gobert. El seleccionador francés tendrá que utilizar al joven Alexandre Sarr, Jaiteh y con Yabusele en las tareas de pívot bajo

Con la ausencia de Poirier, Yabusele tendrá protagonismo en el puesto de 'cinco' / FEB

Los 12 de Francia

La plantilla definitiva de 12 jugadores fue confirmada en las redes sociales de la Federación Francesa de Baloncesto después que Francia derrotó este sábado nuevamente a España por 78-73, este vez ante su público, en el pabellón Accor Arena de Bercy, en su puesta a punto antes del Eurobasket.

Así, la convocatoria queda compuesta por:

Bases: Mattheuw Strazel, Sylvain Francisco, Théo Maledon.

Escoltas: Élie Okobo, Isaia Cordinier.

Aleros: Bilal Coulibaly, Timothé Luwawu-Cabarrot.

Ala-pivots: Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher, Jaylen Hoard.

Pivots: Mouhammadou Jaiteh y Alexandre Sarr.

La selección francesa está encuadrada en el grupo D del Europeo, que se celebra del 27 de agosto al 14 de septiembre, junto a los equipos nacionales de Islandia, Eslovenia, Polonia, Bélgica e Israel.