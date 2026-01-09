El fracaso del Madrid con sus pívots

El Real Madrid sigue sin encontrar el complemento perfecto para un Walter Tavares que a cada partido que pasa se vuelve cada vez más imprescindible en los esquemas de Sergio Scariolo. Y es que la dirección técnica blanca trata de colmar los deseos del entrenador italiano, pero no encuentran el jugador que aporte mínimamente.

La salida de Bruno Fernando, que claramente no colmaba los deseos del entrenador, tuvo continuidad con la llegada del ucraniano Alex Len, un jugador con pasado NBA y que parecía ofrecer la solvencia necesaria en el juego interior del Madrid para acompañar a Tavares, para que éste tuviera sus minutos de descanso y con la posición bien cubierta.

Pero la realidad vuelve a ser caprichosa y decepcionantes para el conjunto blanco. Y es que Alex Len no está cumpliendo con los objetivos marcados por el entrenador, y su presencia en la pista acaba siendo un autentico mal sueño para el entrenador, que no encuentra un jugador intimidador y buen defensor que pueda suplir a Tavares.

Bruno Fernando dejó el Madrid para recalar en el Partizan tras su fallido paso por el conjunto blanco / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Scariolo, cansado del ucraniano

Ante el Maccabi Tel Aviv, Len tuvo apenas unos minutos en pista, pero fue precisamente con el jugador en acción, que el Madrid fue un autentico coladero en defensa, y Scariolo no tuvo más remedio que sentarlo de nuevo. Le dio una oportunidad que no supo aprovechar tras quedarse sin un solo minuto de juego en la victoria del Barça en el Movistar Arena.

Alex Len no cumple con las expectativas que tenía Scariolo con su pívot ucraniano / Mariscal / EFE

El ucraniano, a pesar de su envergadura, no tiene los condicionantes defensivos que le pide el entrenador, y parece que ya ha tirado la toalla, y la búsqueda de un ‘cinco’ sigue muy viva después de que las opciones con Tyreque Jones o Chris Silva, que ha acabado en el Fenerbahçe, se acabaran desvaneciendo.

El problema es que Len tiene contrato garantizado y no parece que el jugador vaya a abandonar la disciplina del Madrid y más sin poder realizar ningún movimiento más de cara a la segunda parte de la temporada en la Euroliga.

Una situación en la que también se encuentra el Barça que, de momento, no ha activado ninguna operación de fichaje de un ‘cinco’, a la espera de que el club blaugrana llegue al equilibrio presupuestario.