Forrest: "Jugar en el UCAM Murcia es un buen salto en mi carrera"

Fue uno de los primeros en llegar a un acuerdo con el UCAM Murcia CB pero uno de los últimos en firmar el contrato porque estaba pendiente de conseguir el pasaporte jamaicano. Y ha sido el primero de los siete jugadores nuevos esta temporada de la plantilla en ser presentado. Michael Forrest (Pompano Beach, Florida, 2 de diciembre de 1999), que ha firmado por una temporada, llega a la ACB procedente de la LEGA italiana, donde el pasado curso estuvo en el Pistoia. Se trata de un base anotador que promedió 17 puntos la pasada campaña con un 41% de acierto en los triples. Antes estuvo en la liga suiza, donde también hizo buenos números en su debut en el baloncesto europeo. En las filas del BBC Monthey, durante la campaña 23-24, destacó con 19 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes por encuentro.

Forrest, que junto a DeJulius y Dani García conformará un puesto de base con variedad para Sito Alonso, ha comentado durante su presentación, que se ha llevado a cabo en la sede de Toyota Labasa, patrocinador de la entidad, que "después de mi última temporada en Italia, pensaba que podía ser un buen salto en mi carrera venir al UCAM Murcia y a la liga española y por eso he llegado aquí con mucha ilusión", ha declarado.

El jugador también se ha mostrado encantado con todo lo que ha visto desde su llegada: "El ambiente es muy bueno. De lo que conozco de mis nuevos compañeros todo me está gustando, así que creo que podemos tener una buena temporada dentro y fuera de la pista", ha dicho.

Durante el primer mes, tanto Forrest como el resto de bases contarán con la ayuda de Tomás Bellas para lograr una rápida adaptación: "Hasta ahora solo hemos tenido un entrenamiento. Pero en los próximos días me van a surgir muchas preguntas y es un privilegio poder contar con un jugador con tanta experiencia como él", ha añadido sobre la presencia del madrileño en el cuerpo técnico, para puntualizar también que con el entrenador "de momento no hemos hablado largo y tendido. Solo llevamos un entrenamiento. En los próximos días seguro que tendremos mucho tiempo para hablar de detalles, de la temporada y de lo que espera de mí", ha terminado diciendo.