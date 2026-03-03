La fórmula del éxito de Hugo González en la NBA: "Te lo enseñan en el Madrid"

Hugo González firmó un partido esta madrugada a la altura de Larry Bird. El alero español, de tan solo 20 años, sigue creciendo a pasos agigantados en la NBA y dio su mayor recital de la temporada con un doble-doble para el recuerdo: 18 puntos y 16 rebotes, además de una asistencia, tres robos y dos tapones. Batiendo varios récords personales en el mismo encuentro.

Basketball University, una cuenta con más de 200.000 seguidores en 'X', quiso poner en valor la actuación del joven español. "Un rookie de 20 años que ya juega con intensidad de playoffs e impacto ganador… Eso no se puede enseñar", citaba en el mensaje. Hugo ya se ha ganado el cariño de la afición de Boston en pocos meses, gracias a su esfuerzo e intensidad en la pista.

Hugo González, en los Boston Celtics / @Celtics

Fabien Causeur, exjugador del Real Madrid, respondió a esta publicación con un comentario que dará que hablar: "Sí se puede (enseñar), en el Real Madrid". Un comentario que ha sido alabado por la afición merengue y que habla bien de cómo se trabaja con la cantera en España. Existen varios ejemplos de jugadores que han desembarcado en la liga norteamericana con gran éxito.

El jugador francés conoce a la perfección a Hugo González, y es que compartieron vestuario durante las últimas tres temporadas. El joven español fue creciendo poco a poco, a medida que avanzaban los años, y tuvo la oportunidad de desembarcar como 'rookie' en la NBA, donde está jugando todavía mejor que con el Real Madrid.

El propio Hugo ya habló a principio de temporada desde Estados Unidos y elogió el trabajo que se hace en el Real Madrid con la cantera. "Fue una bendición, todo chico en España o en Europa quiere ir a la mejor cantera, y la mejor es el Madrid, por cómo te enseñan a jugar, por cómo te hacen crecer como persona. Superagradecido porque lo hicieron todo para mí desde que tenía 10 años", dijo.

Récords históricos en su carrera

El novato de los Celtics ya es titular con su equipo, en su primer año en Massachusetts, y se graduó en el duelo contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Además del doble-doble, también logró su récord histórico en robos (tres durante el partido). Unas estadísticas que tan solo había conseguido Larry Bird como 'rookie' en la franquicia de Boston.

El pasado mes de febrero, Hugo González ya pasó a la historia al convertirse en el 'rookie' con el mejor +/- por partido de toda la historia de la NBA. El español contaba con un +5,36, superando a nombres históricos como el de Tim Duncan en segunda posición. Hugo es otro caso de éxito del Madrid en la NBA, después de que Luka Doncic revolucionara la liga al aterrizar en Dallas.