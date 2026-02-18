Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Benfica - Real MadridPrestianni ViniciusRival Barcelona ChampionsRacismo ViniciusMónaco - PSGOtamendi ViniciusProtocolo AntirracistaCruces ChampionsMbappé PrestianniMultichampionsChampions hoyCuándo juega AlcarazCTAPedri HotelVuelta Benfica - MadridIturraldeLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniLesión DembéléEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

BALONCESTO

Formato de la Copa del Rey de Baloncesto 2025-26: ¿cómo se juega y cuántos partidos hay?

El torneo del KO vuelve este fin de semana en su edición número 90

El trofeo de la Copa del Rey, en uno de los palcos de un Roig Arena que se engalana ya para la Copa.

El trofeo de la Copa del Rey, en uno de los palcos de un Roig Arena que se engalana ya para la Copa. / Francisco Calabuig

Joan Fonollà

Joan Fonollà

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se presenta, un año más, como el torneo más imprevisible del calendario ACB. La razón está en su propio diseño: ocho equipos, eliminatorias a partido único y cuatro días sin margen de error.

Entre el 19 y el 22 de febrero de 2026, el Roig Arena de València acoge una competición que se decide por detalles… y por la capacidad de sobrevivir cada noche.

Formato y equipos que participan

La Copa del Rey se juega con un formato tan sencillo como exigente: participan 8 equipos, que son los mejores clasificados al cierre de la primera vuelta de la Liga Endesa, y todo se resuelve en un cuadro cerrado de cuartos de final, semifinales y final. No hay ida y vuelta ni margen para corregir errores, porque es eliminación directa a un solo partido: quien pierde, se queda fuera.

Además, en el sorteo se establece la condición de cabezas de serie, de modo que esos equipos evitan cruzarse entre sí en cuartos. En este caso, los cabezas de serie han sido Real Madrid, Valencia, Barça y Baskonia.

Por lo que respecta a cuántos partidos hay, el torneo completo suma 7 encuentros: 4 de cuartos de final, 2 semifinales y 1 final. Por eso, para levantar el título, el campeón tiene que disputar 3 partidos y ganar los tres (cuartos, semifinal y final).

Los equipos clasificados para la Copa 2026 son: Real Madrid, Barça, Valencia Basket, Unicaja, UCAM Murcia, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona.

Los ocho jugadores a seguir en la Copa del Rey de baloncesto 2026

Los ocho jugadores a seguir en la Copa del Rey de baloncesto 2026 / ACB Photo

Horarios y cruces de los partidos de Copa

Así quedan los enfrentamientos

Cuartos de final

Jueves 19 de febrero

  • 18:00 — Valencia Basket vs Joventut Badalona
  • 21:00 — Real Madrid vs Unicaja

Viernes 20 de febrero

  • 18:00 — Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife
  • 21:00 — Barça vs UCAM Murcia

Semifinales (sábado 21)

  • 18:00 — Ganador (Valencia–Joventut) vs Ganador (Real Madrid–Unicaja)
  • 21:00 — Ganador (Baskonia–Tenerife) vs Ganador (Barça–UCAM)

Final (domingo 22)

  • 19:00 — Ganadores de las semifinales

Lo que hace “diferente” a la Copa

La Copa no premia la regularidad de toda una temporada, sino la capacidad de rendir en tres noches. Por eso el formato favorece la sorpresa: un día malo elimina a cualquiera y un acierto final cambia el guion. En 2026, además, el cuadro deja desde el primer cruce un duelo de máximo voltaje: Real Madrid–Unicaja.

Noticias relacionadas y más

De hecho, el Real Madrid tiene uno de los caminos más complicados del torneo. Los de Scariolo podrian medirse a Unicaja, Valencia y Barça en los cuatro días de torneo.

TEMAS