Formato de la Copa del Rey de Baloncesto 2025-26: ¿cómo se juega y cuántos partidos hay?

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se presenta, un año más, como el torneo más imprevisible del calendario ACB. La razón está en su propio diseño: ocho equipos, eliminatorias a partido único y cuatro días sin margen de error.

Entre el 19 y el 22 de febrero de 2026, el Roig Arena de València acoge una competición que se decide por detalles… y por la capacidad de sobrevivir cada noche.

Formato y equipos que participan

La Copa del Rey se juega con un formato tan sencillo como exigente: participan 8 equipos, que son los mejores clasificados al cierre de la primera vuelta de la Liga Endesa, y todo se resuelve en un cuadro cerrado de cuartos de final, semifinales y final. No hay ida y vuelta ni margen para corregir errores, porque es eliminación directa a un solo partido: quien pierde, se queda fuera.

Además, en el sorteo se establece la condición de cabezas de serie, de modo que esos equipos evitan cruzarse entre sí en cuartos. En este caso, los cabezas de serie han sido Real Madrid, Valencia, Barça y Baskonia.

Por lo que respecta a cuántos partidos hay, el torneo completo suma 7 encuentros: 4 de cuartos de final, 2 semifinales y 1 final. Por eso, para levantar el título, el campeón tiene que disputar 3 partidos y ganar los tres (cuartos, semifinal y final).

Los equipos clasificados para la Copa 2026 son: Real Madrid, Barça, Valencia Basket, Unicaja, UCAM Murcia, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona.

Los ocho jugadores a seguir en la Copa del Rey de baloncesto 2026 / ACB Photo

Horarios y cruces de los partidos de Copa

Así quedan los enfrentamientos Cuartos de final Jueves 19 de febrero 18:00 — Valencia Basket vs Joventut Badalona

— Valencia Basket vs Joventut Badalona 21:00 — Real Madrid vs Unicaja Viernes 20 de febrero 18:00 — Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife

— Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife 21:00 — Barça vs UCAM Murcia Semifinales (sábado 21) 18:00 — Ganador (Valencia–Joventut) vs Ganador (Real Madrid–Unicaja)

— Ganador (Valencia–Joventut) vs Ganador (Real Madrid–Unicaja) 21:00 — Ganador (Baskonia–Tenerife) vs Ganador (Barça–UCAM) Final (domingo 22) 19:00 — Ganadores de las semifinales

Lo que hace “diferente” a la Copa

La Copa no premia la regularidad de toda una temporada, sino la capacidad de rendir en tres noches. Por eso el formato favorece la sorpresa: un día malo elimina a cualquiera y un acierto final cambia el guion. En 2026, además, el cuadro deja desde el primer cruce un duelo de máximo voltaje: Real Madrid–Unicaja.

De hecho, el Real Madrid tiene uno de los caminos más complicados del torneo. Los de Scariolo podrian medirse a Unicaja, Valencia y Barça en los cuatro días de torneo.