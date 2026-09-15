El Força Lleida refuerza su apuesta por el baloncesto inclusivo

El Força Lleida da un nuevo impulso a su proyecto de baloncesto inclusivo. El club y la Clínica Mi NovAliança han renovado su acuerdo de patrocinio para la temporada 2026/2027 con una novedad destacada: el centro médico se convierte en el patrocinador principal del equipo que participa en la Copa Campeones, la competición para personas con discapacidad intelectual organizada por la Fundación ACB.

La alianza, que arrancó en 2023, amplía así su dimensión social con el impulso de Mi Fundació Álex, la entidad promovida por la familia Masfurroll. El logotipo de la clínica lucirá en la nueva camiseta del equipo, un paso que refuerza el apoyo al Força Lleida Aspros y sitúa la inclusión entre los ejes de la colaboración.

El acuerdo fue formalizado por Gaby Masfurroll, presidente del Grup Clíniques Mi, y Albert Aliaga, presidente del Força Lleida. Para el dirigente del club, la renovación tiene un significado que trasciende el patrocinio deportivo. “La familia Masfurroll siempre ha estado a nuestro lado y tener este equipo es una ilusión conjunta”, destacó Aliaga.

“El acuerdo va más allá del equipo ACB, el femenino, la pista… Es un proyecto social. El Força Lleida es una familia y sabemos que para la familia Masfurroll es una acción que hacen de corazón y con un sentimiento compartido”, añadió el presidente.

Mi NovAliança también mantendrá su presencia en la pista del Pavelló Barris Nord y continuará como socio de salud de los deportistas de la entidad. Además, ambas organizaciones impulsarán actividades conjuntas para promover la salud, la formación deportiva de base y las iniciativas de integración social.

Masfurroll subrayó el protagonismo que adquiere el equipo inclusivo en esta nueva etapa. “Es un orgullo dar un paso más al lado del Força Lleida, no solo velando por la salud de sus deportistas, sino especialmente como patrocinadores principales del proyecto del equipo Força Lleida Aspros”, afirmó.

“Esta iniciativa refleja plenamente los valores y conceptos que son propios de nuestra empresa y de nuestra familia, como la salud, la integración y el territorio”, aseguró el presidente del grupo.

El respaldo al conjunto leridano se suma a otras iniciativas deportivas de Mi Fundació Álex y el Grup Clíniques Mi.

En Lleida, ambas entidades ya apoyan al Atlètic Lleida Genuine. Su actividad también incluye el patrocinio de la Lliga Mi Tres Torres Hockey+, organizada por la Federació Catalana de Hockey, y proyectos de vela adaptada en Barcelona y Andratx.

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Con esta renovación, el Força Lleida asegura un apoyo principal para su equipo de la Copa Campeones y amplía una colaboración que conecta la atención a sus deportistas con el acceso al deporte de las personas con discapacidad intelectual.