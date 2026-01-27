Fontajau se vestirá de gala para un partido histórico del SPAR Girona en Euroliga

El Spar UNI Girona recibirá este miércoles, a partir de las 20 h, al Flammes Carolo Basket francés con la ambición de ganar para acceder por primera vez a la Final a Seis de la Euroliga, lo que supondría "un éxito histórico" para el club, según ha valorado el entrenador Roberto Íñiguez en la previa del encuentro.

El equipo catalán, segundo del grupo E (7/3), conseguirá el billete este miércoles si vence al Carolo, colista (3/7) y ya sin opciones, y el USK Praga (4º, 6/4), vigente campeón, gana al Beretta Famila Schio italiano (5º, 6/4). En caso contrario, tendrá que esperar a la última jornada, con una complicada visita a la pista del Galatasaray Cagdas Faktoring turco (1º, 8/2).

Los dos primeros clasificados accederán de forma directa a la Final a Seis, mientras que el tercero y el cuarto deberán disputar una fase eliminatoria, y los dos últimos caerán eliminados.

El Spar Girona ya tiene el 'playoff' asegurado, pero quiere vivir "una noche mágica" en Fontajau, según ha afirmado Íñiguez, para alcanzar la Final a Seis de la Euroliga: "Sería muy bonito. Para mí sería un orgullo, cerrar un pequeño círculo en mi vida personal y profesional con un equipo que siento y que quiero", ha asegurado el técnico vasco en la previa del partido.

El cuadro catalán viene de perder contra el Galatasaray (68-82) y contra el Schio (85-74) sin la pívot Mariam Coulibaly, pero este miércoles ya podrá contar con la interior maliense, una de las mejores jugadoras de la máxima competición continental. Coulibaly, con 19 puntos, 8,1 rebotes y 21,5 créditos de valoración de media en la Euroliga, reapareció en el triunfo del fin de semana ante el Spar Gran Canaria en la Liga Femenina Endesa (103-66): "No está al 100%, pero le vinieron muy bien los minutos para recuperar sensaciones y está para competir", ha dicho Íñiguez tras reiterar que está "convencido" de que el Girona llegará a la Final a Seis.

En este sentido, ha subrayado que "la cabeza y la mente van a vencer todos los contratiempos y dificultades" y ha instado a su equipo a salir "con fuego en los ojos", contra "un equipo francés muy agresivo y muy intenso" que llega con "cero presión" y viene de "sorprender" y de hacerle "una faena gorda" al Tango Bourges Basket galo (3º, 6/4): "Es un partido que tenemos que ganar. Ese partido hace que merezcas ir o no a la final a seis. Hay que ganarlo. Es la responsabilidad que tenemos. Si nos atenaza esta responsabilidad no nos mereceremos ir a la final a seis", ha sentenciado Íñiguez.

Grandes personalidades de Girona han animado a llenar Fontajau

El Bàsquet Girona publicó en sus redes un vídeo como iniciativa para intentar llenar las graderías de Fontajau, y que el público sea el sexto hombre en un día tan importante.

Arnau Martínez, Eloi Amagat, Marc Gasol, Moncho Fernández o Quino Colom pidieron que se llenara el pabellón para la final de este miércoles contra el Carolo.